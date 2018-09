Errores habituales al utilizar la silla del coche

A la hora de viajar en el automóvil familiar con los niños es fundamental que estos vayan sentados en su correspondiente silla del coche. Y es que es la manera no solo de que se encuentren cómodos sino también de que viajen seguros. No obstante, eso no quita para que, en ocasiones, los padres no hagan una utilización correcta de ese dispositivo.

Precisamente en pro de evitar que los adultos no empleen adecuadamente el pertinente artículo, vamos a dar a conocer algunos de los errores más habituales que se cometen en ese sentido y que es necesario dejarlos de lado. Toma nota:

No usar la silla adecuada

Sin lugar a dudas, uno de los fallos más frecuentes que llevan a cabo los adultos con respecto al uso de la silla del coche es la de emplear una que no es la adecuada para sus hijos. Y es que es importante que sepan que ese dispositivo debe ajustarse por completo no solo a la edad de los menores sino también al peso y al tamaño que tengan. Solo viajando con una que se adapte a esas características de los menores se puede tener la tranquilidad de que la misma es 100 % segura.

En este sentido, deben tener esos conceptos claros:

Sillas del grupo 0 , que son para pequeños de hasta 9 meses y de no más de 10 kilos de peso.

, que son para pequeños de y de no más de 10 kilos de peso. Sillas del grupo 0+, llamadas maxi-cosi. Están indicadas para menores de hasta 2 años y con hasta 13 kilos de peso.

y con hasta 13 kilos de peso. Las sillas del grupo 1+ , que están recomendadas para niños de entre 9 meses a 3 años que pesen entre 9 y 18 kilos.

, que están recomendadas para niños de que pesen entre 9 y 18 kilos. Sillas del grupo 2+ , que son las indicadas para pequeños de entre 3 a 6 años de edad con un peso de entre 15 a 25 kilos.

, que son las indicadas para pequeños de de edad con un peso de entre 15 a 25 kilos. Sillas del grupo 3+, que son para menores de entre 6 a 12 años y con un peso de entre 22 a 36 kilos.

Instalar incorrectamente la silla del coche

De la misma manera, no podemos pasar por alto que otro de los errores más habituales que se cometen al hacer uso de una silla del coche es no instalarla de la forma correcta. Y es que hay quienes optan por colocarla sin antes haber leído como es debido las instrucciones que esta adjunta.

Esa situación puede traer consigo que no vaya bien sujeta o incluso que no se esté aprovechando al máximo las ventajas y garantías de seguridad que ofrece.

No utilizar los anclajes necesarios

Por supuesto, en esta lista de fallos frecuentes que se realizan con las sillas que nos ocupan está el que los padres no empleen con esas los anclajes que son necesarios. Exactamente lo más común es que esos adultos no sepan qué es el Isofix o bien que desconozcan por completo si sus coches lo tienen o no. Y eso es un fallo grave ya que el citado dispositivo es una enorme garantía de seguridad para los más pequeños.

Otros fallos que se suelen cometer

Aunque los expuestos son, según un estudio acometido por la RACE (Real Club Automóvil de España) en colaboración con la marca Cybex, los errores más frecuentes con respecto al uso de las sillas del coche, hay otros. Nos estamos refiriendo a los siguientes:

Se va a realizar un trayecto de muy pocos minutos en el automóvil y se decide no abrocharle bien los arneses de la silla . Es cierto que el viaje puede ser muy corto, pero eso no supone que no pueda tener lugar un accidente.

. Es cierto que el viaje puede ser muy corto, pero eso no supone que no pueda tener lugar un accidente. Emplear una silla que ha sido prestada y de la que no se ha comprobado si tiene en perfecto estado todos sus anclajes y dispositivos . Esto también es algo grave que puede provocar en serio riesgo al menor.

. Esto también es algo grave que puede provocar en serio riesgo al menor. Llevar al niño en un coche sin silla es un fallo que cada vez se comete menos, pero que, de igual modo, sigue produciéndose. Puede ser que vaya a ser para un trayecto breve pero este no está exentos de peligros.

Ten en cuenta estos errores mencionados y evita caer en los mismos. Es la manera de que no pongas en peligro la integridad y la vida de tus hijos de forma innecesaria. La seguridad siempre es lo primero.