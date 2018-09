Jessica Simpson está embarazada de su tercer hijo

Patricia Montero, Teresa Rodríguez, Elena Furiase o Natalia Sánchez son algunas de las celebrities que se encuentran embarazadas. Así, dan forma a una larga lista de famosas a las que acaba de sumarse una nueva más. Nos estamos refiriendo a la cantante, actriz y diseñadora estadounidense Jessica Simpson, de 38 años. En concreto, va a convertirse en mamá por tercera vez.

Sigue leyendo y podrás descubrir todos los detalles al respecto.

Jessica Simpson da a conocer la noticia vía redes sociales

Hace unas horas ha sido cuando la citada celebrity, conocida por canciones como “I wanna love you forever” o “ I think I´m in love with you”, ha dado a conocer que se encuentra nuevamente embarazada. En concreto, al igual que otras figuras conocidas, ha optado por dar la buena nueva a través de su perfil en la red social Instagram.

Así, ha procedido a colgar dos instantáneas para desvelar la noticia. En una primera, aparecen sus dos hijos junto a unos globos negros con lunares blancos que en sus cuerdas cuentan con numerosas prendas de ropa de bebé. Instantánea que acompañó con una única palabra: “Sorpresa”.

A los pocos minutos procedió a subir otra fotografía en la que ya sus hijos aparecían junto a varios globos de color rosa. Publicación esta a la que añadió el siguiente mensaje: “Esta bebé nos hará una familia de cinco. No podríamos estar más felices de anunciar esta preciosa bendición de vida”.

Así, como ella misma ha dado a conocer en esas publicaciones, el bebé que viene en camino va a ser una niña.

Felicitaciones

Desde que procediera a dar cuenta de su embarazo, son muchos los seguidores y amigos de Jessica Simpson que no han dudado en dejarle un mensaje de enhorabuena. Buena muestra de eso son comentarios como los siguientes:

“Felicidades!!! Sin duda la pequeña va a ser una belleza como su mamá”.

“Felicitaciones! He sido tu fan desde que comenzaste a cantar. Es realmente divertido ver por dónde la vida nos va llevando a todos. Dios bendiga a tu familia”.

“Me alegra enormemente esta noticia. Estoy muy feliz por ti”.

“Enhorabuena por este nuevo embarazo. Te amo desde el primer día, siempre los felicitaré a los dos. Siempre me inspiras”.

“Felicidades!!! Ya eres una madre increíble. Así que alégrate que estés trayendo más niños increíbles al mundo”.

Ampliando la familia

Con este embarazo, Jessica Simpson afrontará su tercera gestación, lo que le permitirá nuevamente ampliar la familia que ya tiene. Y es que cuenta con dos hijos más:

La pequeña Maxwell Drew Johnson , que vino al mundo el 1 de mayo de 2012.

, que vino al mundo el 1 de mayo de 2012. El niño Ace Knute Johnson, que nació el 30 de junio de 2013.

Dos pequeños estos, y también el tercero que viene en camino, que son fruto de su matrimonio con el ex jugador de la NFL Eric Johnson. Una relación esta que dio comienzo en el año 2010 y que se consolidó con el nacimiento de sus hijos así como con el oficio del matrimonio que tuvo lugar en julio de 2014. De esta manera, Jessica y Eric venían a dejar patente que lo suyo era una relación sólida y llena de amor, comprensión y pasión. Sentimientos y sensaciones que quizás la cantante no sintió con sus anteriores parejas con las que no llegó a formar familia. Nos estamos refiriendo al músico Nick Lachey, al cantante y compositor John Mayer o al jugador americano Tony Romo.

Unas celebrities confirman embarazo y otras lo desmienten

Jessica Simpson ha sido una de las famosas que en estas pasadas horas ha procedido a confirmar su embarazo. No obstante, en este tiempo ha habido otra que lo que ha hecho ha sido desmentir que se encuentra esperando un hijo. Nos estamos refiriendo a la actriz española Blanca Suárez, que está a punto de cumplir 30 años y que es la actual pareja del también actor Mario Casas.

Recientemente una publicación que llevó a cabo en Instagram levantó las sospechas de que podía estar embarazada. Pero nada más lejos de la realidad. Precisamente ha querido acallar los rumores subiendo una fotografía de sí misma en bikini durante unas vacaciones en las que queda patente que su cuerpo no es el de una gestante.