Viral: Hallan los cadáveres de doce bebés dentro de cajas de cartón en un hospital africano

Igual que hay noticias de niños que nos sorprenden o que nos sacan una sonrisa, hay otras que lo que consiguen es, directamente, horrorizarnos. Y precisamente una de esas es la que hemos conocido hace unas horas. En concreto, lo que ha sucedido es que han hallado los cadáveres de doce bebés dentro de cajas de cartón en un hospital africano.

Sigue leyendo y podrás descubrir todos los datos de este descubrimiento realmente espeluznante.

¿Dónde ha sucedido?

Como hemos mencionado, ha sido en África donde ha tenido lugar la historia que nos ocupa. Más en concreto, ha tomado como escenario el Hospital Materno Infantil de Pumwani, que se encuentra en Nairobi (Kenia).

El origen del caso

Desde hace un tiempo, se habían venido sucediendo denuncias por parte de distintos ciudadanos acerca de la manera de trabajar en el mencionado hospital. Es más, en concreto, se había venido a denunciar el hecho de que desde la dirección se había procedido a apagar máquinas del ala de maternidad, trayendo consigo la pérdida de vidas de pequeños.

Precisamente por este motivo, hace unos días el gobernador de Nairobi, Mike Sonko, procedió a llevar a cabo una visita sorpresa a ese centro sanitario. Su objetivo no era otro que poder conocer in situ si las denuncias tenían razón o no acerca de la actuación de los profesionales de ese hospital.

El hallazgo de los cadáveres de doce bebés

Sonko, que acudió acompañado de varios miembros de su equipo, procedió a recorrer las instalaciones del hospital. Un recorrido en el que se toparon con un macabro hallazgo en un almacén. ¿Cuál? El de los cadáveres de doce bebés en cajas de cartón. Estas se encontraban selladas con cinta adhesiva y en su interior albergaban los cuerpos sin vida de esos niños dentro de bolsas de plástico.

Un escalofriante descubrimiento que el propio gobernador no ha dudado en compartir en su perfil de la red social Facebook. En concreto, ha subido a este un vídeo donde se ve cómo fue el momento de toparse con esos cadáveres. Imágenes que ha acompañado del siguiente mensaje:

“Realizando una visita sorpresa al Hospital Pumwani donde, según denunciaron algunos ciudadanos, la dirección ha apagado máquinas del ala de maternidad, lo que ha provocado la pérdida de vidas”.

Ese comentario fue acompañado de otro en el que venía a dejar patente que iba a actuar de manera firme contra los responsables de lo sucedido.

Acciones a llevar a cabo

Al descubrir los cadáveres, los responsables del hospital que en ese momento se encontraban acompañando al gobernador en su visita aseguraban que podían explicar todo. Sin embargo, la verdad es que, por el momento, no han aportado ningún tipo de razones ni de argumentos al respecto.

Por el momento, se ha procedido a ordenar el despido de toda la junta directiva del Hospital Materno Infantil de Pumwani y también de los empleados que en el momento de la visita sorpresa se encontraban de guardia.

No obstante, la mencionada autoridad no ha dudado en poner el caso en manos de la Policía. Lo que pretende es investigar lo acontecido y poder aclarar dudas de lo que ha estado sucediendo en ese centro sanitario, que depende de la Administración Local.

Mientras se aclara todo, lo cierto es que ahora distintos medios de comunicación de Nairobi han venido a dejar patente que esta no era la primera vez que existían denuncias contra el hospital. Es más, al parecer han existido varias de maltrato, de supuestos casos de bebés robados e incluso de negligencias con respecto a las parturientas.

Sea como sea, lo que está claro es que ahora la Policía tiene por delante una investigación muy complicada que deberá intentar llevar a buen puerto cuanto antes. Y es que es la manera de que se puedan depurar las posibles responsabilidades y de que la ciudadanía de Nairobi pueda conocer la realidad de lo que ha estado sucediendo en ese hospital durante mucho tiempo.