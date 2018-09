Uno de los momentos más esperados por las embarazadas es el nacimiento de sus hijos. Y es que eso les permitirá, por fin, tener en sus brazos a sus pequeños y darles todo el cariño y el amor que desean. No obstante, no es menos cierto que también tienen miedo a ese alumbramiento por el hecho de que puedan surgir complicaciones, por el dolor o incluso por otras circunstancias de las que no se habla pero que también tienen lugar durante el mismo. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los vómitos durante el parto.

Sigue leyendo y podrás conocer todo lo que necesitas conocer acerca de esos vómitos:

¿Son habituales?

Lo primero que debe quedarte claro es que los vómitos durante el parto son algo frecuente. Es decir, muchas mujeres tienen que sufrirlos. No son ningún tipo de señal de alarma, sino simplemente una reacción del cuerpo ante la tensión, el dolor, la incertidumbre y el esfuerzo físico que supone el alumbramiento.

Eso sí, se hace necesario que se controle la frecuencia con la que tienen lugar y también la intensidad. Y es que es la manera de evitar que la parturienta pueda llegar a deshidratarse.

Tipos de vómitos en el parto

Cuando decimos que hay tipos de vómitos, nos estamos refiriendo a estas dos clases:

Los vómitos que tienen lugar cuando va a comenzar el parto , como consecuencia de que se produce la activación del llamado sistema nervioso parasimpático.

Los vómitos que se producen en la recta final del parto. Se considera que son una estupenda ayuda a la hora de facilitar lo que es el descenso del feto al tener lugar también una relajación de lo que es la musculatura pélvica.

Causas de los vómitos durante el parto

Además de todo lo indicado, es importante conocer que hay varias causas que pueden provocar los mencionados vómitos durante el parto. En concreto, entre las más relevantes se encuentran las siguientes:

Las contracciones . Cuando estas comienzan a producirse de una manera seguida e intensa provocan que las vísceras del sistema digestivo se muevan de forma “violenta” y sufran una distensión.

La epidural también puede ser responsable de los vómitos, ya que estos son uno de los posibles efectos adversos que tiene la mencionada anestesia.

Llevar mucho tiempo con el estómago vacío puede, de igual modo, provocar la situación que estamos abordando.

De la misma manera, la oxitocina que se puede administrar a la parturienta también puede propiciar el síntoma que nos ocupa.

Las prostangladinas tenemos que exponer que, de igual modo, pueden provocar vómitos. Estas son unas hormonas que se liberan de forma contundente en las primeras fases del parto, cuando se produce la dilatación y el incremento de las contracciones. Eso sí, en algunos casos, las mujeres no llegarán a vomitar, simplemente tendrán arcadas y náuseas.

El hecho de que la embarazada pase mucho tiempo tumbada boca arriba durante el parto puede provocar que disminuya el oxígeno en la sangre arterial e incluso su tensión. Dos situaciones estas que también pueden dar lugar a vómitos.

El dolor intenso que siente la gestante también le puede llevar a sufrir la situación que nos ocupa.

Las consecuencias de vomitar en el parto

En pro de que puedas tener la mayor información posible sobre los vómitos en el alumbramiento, debes saber cómo esos afectan al momento en sí. En este caso, nos referimos a consecuencias como estas:

Crean una notable sensación de malestar en la mujer, como le sucede a cualquier persona cuando expulsa por la boca los alimentos que ha ingerido.

No menos relevante es el hecho de que vomitar va a llevar a que la embarazada tenga que hacer aún más esfuerzo . Es decir, si ya soportar los dolores y las contracciones así como acometer los pujos son un trabajo físico para ella, también lo serán los vómitos. De ahí que muestre un agotamiento más que notable.

Como hemos mencionado, eso sí, tiene a favor el hecho de que favorecen el descenso del feto porque, entre otras cosas, ayudan a la dilatación.

Se considera también que van a ser de utilidad para conseguir que el bebé se coloque mejor para poder salir al exterior.

Con toda esta información, podrás afrontar mucho mejor el parto y mantener la calma si durante el mismo te ves en la necesidad de vomitar.