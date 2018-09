Siempre despiertan un gran interés en las redes sociales los perfiles relacionados con los bebés y la gestación. Y buena muestra de eso es que se ha convertido en viral la evolución de un embarazo de trillizos semana a semana que ha mostrado una pareja europea.

Sigue leyendo y podrás conocer todos los datos sobre ese fenómeno que arrasa en Internet.

Los protagonistas

Dos podemos decir que son básicamente los protagonistas de este caso. Nos estamos refiriendo a María y Anders. Se trata de una pareja de Dinamarca que se conoció hace cuatro años a través de la famosa app para ligar llamada Tinder. Lo suyo fue un flechazo y desde entonces los jóvenes han permanecido unidos.

Es más, se han convertido en papás. Así, ya tienen un hijo y ahora han tenido que hacerle frente ni más ni menos que a un embarazo de trillizos.

El origen de la historia

El pasado 11 de mayo es donde se encuentra el punto de partida de este caso. Y es que en esa fecha, María y Anders, que habían descubierto que estaban esperando un nuevo bebé, tenían que acudir al médico para que ella fuera sometida a una ecografía. Gracias a la misma iban a poder saber cómo se encontraba el pequeño y también iban a averiguar si era niño o niña.

Sin embargo, recibieron mucha más información de la esperada. Sí, porque el doctor les informó de que no venía en camino un bebé sino ¡tres!

La espectacular evolución de un embarazo de trillizos semana a semana

Lógicamente se quedaron impactados con la noticia del embarazo de trillizos y les costó asimilarla en un primer momento. No obstante, una vez que se serenaron y fueron conscientes de lo que eso iba a suponer, decidieron compartir esa singular gestación con todo el mundo.

Sí, no dudaron en crear un perfil en la red social Instagram con el nombre de “Triplets of Copenhagen”. Un espacio en el que desde entonces no han dudado en ir compartiendo fotografías y vídeos de la evolución del embarazo. Evolución que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta porque deja perfectamente claro cómo de sorprendente ha sido el crecimiento del vientre de María semana a semana. Y es que se percibe muy bien hasta qué punto ha llegado a crecer la barriga de la mamá, adquiriendo un tamaño y una forma que dejan sorprendido a cualquiera que vea las imágenes.

En concreto, una instantánea mediante un montaje es la que ha permitido ver los cambios sufridos por la fémina durante el embarazo. Y esa se acompañó del siguiente mensaje:

“Semana a semana con los trillizos. ¡Menudo viaje ha sido! Desde el enorme impacto de la noticia, hay tres, las reacciones de las personas, los numerosos escaneos / revisiones y todos los preparativos y la planificación para este evento de cambio de vida.

Me alegro que hayamos tomado estas fotos porque este collage muestra realmente el crecimiento impresionante. Es extraño haber terminado con un vientre tan grande y es aún más extraño que se pueda ver así sin caerse”.

Ecografías, la preparación del cuarto de los bebés, vídeos donde se ven las patadas que los fetos dan a la mamá e incluso las compras de la ropa que les ha ido comprando son otras de las publicaciones que ha realizado esta pareja. Publicaciones que han conseguido tanto interés que el perfil de la misma cuenta ya con más de 193.000 seguidores.

Ya han nacido los pequeños

La última noticia sobre esta pareja de Dinamarca es que ya ha tenido a sus trillizos. En concreto, hace varios días fue cuando decidieron venir al mundo estos pequeños, que se encuentran bien igual que su madre:

Iben , que pesó 1,950 kilos y que midió 48 centímetros.

, que pesó 1,950 kilos y que midió 48 centímetros. Filip , que vino al mundo con 2,070 kilos y con una longitud de 48 centímetros.

, que vino al mundo con 2,070 kilos y con una longitud de 48 centímetros. Agnes, que nació con 2,335 kilos de peso y con un tamaño de 47 centímetros.

Una fotografía de los pequeños junto a otra en la que se les ve en el pecho de sus padres ha sido la que se ha compartido en el mencionado perfil de Instagram para conocimiento de todos los seguidores. Instantánea que ha conseguido más de 85.000 “me gusta” y una larga lista de mensajes de enhorabuena y felicitación para toda la familia.