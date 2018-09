El huevo huero. ¿Qué es?

Llevar adelante un embarazo no es tarea nada fácil pues pueden tener lugar no solo síntomas habituales sino también complicaciones de distinta envergadura que pueden ser capaces incluso de interrumpirlo. Precisamente para que puedas tener en tu mano la mayor información posible al respecto, a continuación, te vamos a dar a conocer lo que se conoce como huevo huero.

Sigue leyendo y descubrirás de qué se trata.

¿Qué es un huevo huero?

Lo primero es que sepas realmente qué es el huevo huero. Pues bien, debes saber que bajo ese nombre se encuentra un tipo de embarazo que en realidad no lo es. También se conoce como huevo anembrionado o huevo vacío y viene a exponerse que se trata de una gestación en la que el saco que debe albergar al embrión se encuentra completamente vacío. Y es que el óvulo fertilizado no llega a ser embrión, a pesar de que sí se implanta en el útero.

Una situación que puede finalizar con un aborto espontáneo que se produce durante el primer trimestre.

Causas del huevo huero

Si importante es saber qué es el huevo huero, también lo es saber qué lo causa. En este caso, podemos establecer que detrás de esa situación se suelen encontrar lo que son anomalías de tipo cromosómico. No obstante, no podemos pasar por alto el hecho de que también puede producirse debido a lo que son mutaciones de clase genética.

Síntomas

Además de lo expuesto hasta el momento, se hace necesario conocer los síntomas que vienen a dejar patente que una mujer tiene un huevo huero. En concreto, hay que establecer que los más claros son los siguientes:

Dolores de cierta intensidad.

Manchado durante el embarazo.

durante el embarazo. Sangrado con cierta abundancia.

Calambres en la zona del abdomen.

No obstante, no es menos importante saber que muchas féminas no presentan síntomas como los indicados. Es más, en su caso tienen todos los síntomas habituales de cualquier embarazo, por lo que no sospecharán que no cuentan con embrión. Será, por tanto, necesario acudir al médico, para realizar una revisión de la gestación. Así será él el que dictamine la situación que se está viviendo.

¿Qué hacer ante el huevo huero?

Si se sospecha o se descubre que se cuenta con un huevo huero, hay que personarse ante el doctor para que pueda realizar las pruebas pertinentes para descubrirlo. En este caso lo que hará el profesional sanitario será realizar una ecografía para comprobar la ausencia o no del embrión.

Si se diagnostica la citada situación, lo que habrá que hacer será acometer el “aborto”, que se puede realizar de dos maneras:

Mediante lo que se conoce como legrado , recurriéndose a una técnica de tipo ambulatorio.

, recurriéndose a una técnica de tipo ambulatorio. A través de aborto espontáneo y natural, que consiste en la expulsión mediante el sangrado vaginal.

Otros datos de interés

Si importante es conocer toda la información expuesta, también lo es descubrir otra serie de aspectos relevantes sobre el huevo huero como son los siguientes: