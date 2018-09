Vas a tener un hijo y aún no tienes nada claro cómo llamarle. Has consultado tendencias, has pedido consejo a tus familiares, has analizado nombres de origen celta, te has fijado en los de cantantes de moda…pero nada. En ese caso, quizás podamos ayudarte. Sí, porque, a continuación, te vamos a dar a conocer varios nombres de niño que triunfaron en los 80, según el INE. Década que parece “volver” con mucha fuerza ahora en los distintos ámbitos de nuestra sociedad.

¿Te animas a descubrirlos?

Javier

Sin lugar a dudas, uno de los nombres de niño que más arrasa en esos años que nos ocupa fue el de Javier, que tiene origen vasco y que puede traducirse como “nueva casa”.

Se determina que los hombres llamados así son trabajadores, honrados y muy celosos de su vida privada. De la misma manera, combinan la seriedad con un buen sentido del humor, poseen innegables cualidades artísticas y no son nada detallistas. Eso sin olvidar que valoran mucho la independencia y que le dan mucho valor a su familia.

Entre las figuras llamadas así que han contribuido a popularizar este nombre se encuentran algunos como estos:

Javier Sardá (1958). Se trata de un periodista español que ha desarrollado su labor tanto en radio como en televisión. Entre sus programas más conocidos están “Juego de niños”, “Moros y Cristianos”, “Crónicas marcianas” o “Dutifrí”.

Javier Bardem (1969). Es un conocido actor español que tiene en su haber una larga lista de premios tales como cinco Goyas, un BAFTA, un Globo de Oro así como un Oscar.

David

En esta lista de nombres de niño que triunfaron en la década de los ochenta no podemos pasar por alto este otro, que es de origen hebreo. Significa “La persona elegida por el Señor”.

Los varones que responden al mismo son sinceros, tienen un enorme afán viajero y les gusta siempre estar afrontando nuevos retos. Además se puede confiar en ellos, son serviciales, están dispuestos en cualquier momento a ayudar a los demás y son cariñosos. Eso sin olvidar que, en ocasiones, pueden ser bastante pintorescos y olvidadizos.

Sin lugar a dudas, si hubo en España un personaje conocido en los ochenta que contribuyera a popularizar este nombre ese fue David Summers (1964), el cantante del grupo Hombres G. Y es que desde que esta banda se dio a conocer en 1983 consiguió convertirse en un referente musical en nuestro país, de ahí su larga lista de “fans” incondicionales. Y todo gracias a canciones como “Marta tiene un marcapasos”, “Sufre mamón” o “Voy a pasármelo bien”.

No obstante, en ese momento, también hubo un personaje de ficción que ayudó a darle protagonismo a este nombre. Nos estamos refiriendo a David, el personaje central de la serie de dibujos animados “David, el gnomo”. Producción que contaba la historia de ese gnomo veterinario, que estaba casado con Lisa, que tenía como vehículo al zorro Swift y que contaba con enemigos, los trolls.

Antonio

Entre los nombres más exitosos de los 80 para hombre también estaba el de Antonio, que posee origen griego y que puede traducirse como “el hombre valiente que planta cara a sus enemigos”.

Hay que tener en cuenta que es propio de varones con gran sentido del humor, que le dan mucho valor a la familia y que disfrutan de la soledad. De la misma manera son introvertidos, siempre están dispuestos a ayudar a quienes lo necesitan y poseen una gran capacidad de trabajo.

Entre las figuras conocidas que han contribuido a popularizarlo destacan algunas como estas:

Antonio Gala (1930), que es un importante dramaturgo, poeta y novelista español. Es autor de obras como “El manuscrito carmesí” (1990) o “La pasión turca” (1993).

Antonio Vega (1957 – 2009). Fue un cantante y compositor madrileño que formó junto a su hermano el grupo Nacha Pop, que tanto triunfó en los 80. Es conocido por canciones tales como "La chica de ayer".

Daniel, Rubén, Carlos, Francisco Javier o Alberto son otros de los nombres de niño que triunfaron en nuestro país en la década de los 80. ¿Has considerado que alguno de esos es el idóneo para tu hijo que viene en camino?