Sínfisis púbica en el embarazo

Muchos son los síntomas que sufre la mujer durante la gestación. No obstante, ahora queremos centrarnos en uno que suele ser muy habitual, sobre todo, en lo que es la recta final del embarazo. Nos estamos refiriendo a lo que se conoce como sínfisis púbica, que la suele padecer el 80 % de las gestantes.

¿Quieres saber de qué se trata? Te lo contamos todo a continuación. Toma nota.

¿Qué es?

Lo primero es tener claro qué es. Pues bien, podemos determinar que se trata de un dolor intenso en la zona del pubis, de ahí su nombre, que suele hacer acto de presencia en el tercer trimestre de la gestación.

Causas y síntomas de la sínfisis púbica

Sin lugar a dudas, la causa de que esa situación se produzca es que la sínfisis, que es una articulación que se encarga de unir los huesos del pubis, llega a ensancharse como consecuencia de las situaciones mecánicas y hormonales que tienen lugar durante el embarazo. En concreto, esa separación que experimenta hace que venga a ocupar un espacio de 1 centímetro, más o menos, cuando antes de la gestación ocupaba únicamente 5 milímetros. Y eso genera un dolor que puede resultar agudo.

En concreto, el síntoma más claro que indica que la mujer sufre sínfisis púbica es el dolor en la zona del pubis. No obstante, hay que tener en cuenta que ese también puede extenderse hacia la ingle, hacia los muslos e incluso hacia la zona inferior de la espalda.

Ese citado dolor, que puede ser más o menos intenso, se incrementará cuando realice acciones como subir o bajar escaleras e incluso caminar.

Tratamiento

Como hemos mencionado, es muy habitual sufrir sínfisis púbica durante el embarazo. No obstante, eso no quita para tomar medidas en pro de reducir las molestias que esa trae consigo. Por eso, una acción consiste en acudir al médico y darle a conocer la situación. Este lo habitual es que proceda a recomendar que la mujer esté en reposo. No obstante, también le puede recetar algún fármaco que no resulte peligroso para el bebé.

En casos más severos, puede establecer la necesidad de que la gestante haga uso de una especie de faja pélvica que se encarga de mantener la pelvis perfectamente alineada.

No obstante, la mujer debe saber que hay una serie de medidas que puede realizar en pro de disminuir al máximo el dolor que siente:

Debe evitar cargar con peso.

No debe cruzar las piernas cuando esté sentada y debe mantener la espalda lo más erguida posible.

y debe mantener la espalda lo más erguida posible. Con las recomendaciones de un profesional, debe optar por llevar a cabo en casa ejercicios de estiramientos.

A la hora de dormir se recomienda que lo haga sobre el lado izquierdo de su cuerpo y teniendo un cojín entre ambas piernas .

. Es aconsejable que practique deportes como la natación.

Tiene que evitar hacer uso de zapatos con tacón alto.

Otros datos de interés

Además de la información que te hemos otorgado hasta ahora sobre la sínfisis púbica, llega el momento de que descubras más datos de interés acerca de la misma. Nos estamos refiriendo a aspectos tales como los siguientes:

Por regla general, una vez que la mujer da a luz esa situación desaparece . Eso sí, no es algo inmediato sino que puede mantenerse durante unos meses después del parto.

. Eso sí, no es algo inmediato sino que puede mantenerse durante unos meses después del parto. No obstante, no podemos pasar por alto que, en algunas ocasiones, se mantiene por lo que se requerirá acudir al médico para que pueda realizar las pruebas pertinentes y tomar las decisiones más acertadas sobre el tratamiento.

Se considera que hay determinadas actividades, las llamadas asimétricas, que se considera que empeoran el estado de la embarazada. Nos estamos refiriendo a planchar, a barrer y fregar el suelo, a pasar la aspiradora en casa…

Hay que establecer que métodos como la acupuntura o la reflexología pueden ayudar a aliviar de forma contundente lo que es son las molestias de la sínfisis púbica. En cualquier caso, antes de optar por una de esas se debe visitar al médico.

Ten en cuenta toda la información establecida sobre esa situación tan frecuente durante el embarazo y así, si la sufres, podrás hacerle frente con las mejores recomendaciones, con las que te aliviarán el dolor que puedas sentir.