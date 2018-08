Pareja española ha abandonado a la niña que acababa de adoptar

Muchas son las personas que no pueden tener hijos y que recurren a la adopción a la hora de poder ser padres o madres. Y eso es lo que precisamente había hecho la pareja española que ahora es noticia. Nos estamos refiriendo a la que ha abandonado a la niña que acababa de adoptar. Sí, como lo has leído.

Sigue leyendo y podrás descubrir todos los datos al respecto.

¿Dónde ha sucedido?

En Zaragoza es donde ha tenido lugar este caso que ha conmocionado a todo el país y es que es allí donde reside el matrimonio que ahora ha pasado a ser noticia.

Los protagonistas

Tres podemos establecer que son las figuras que son claves en esta historia que sorprende a todo el mundo:

La pareja zaragozana , formada por un hombre y una mujer con formación universitaria en el ámbito de la educación.

, formada por un hombre y una mujer con formación universitaria en el ámbito de la educación. La niña india que fue adoptada y que ha ahora ha sido abandonada por sus padres.

El origen de la historia

Tiempo atrás es cuando se encuentra el origen de este caso. Todo da comienzo cuando la pareja protagonista del mismo toma la decisión de adoptar a una hija. En concreto, decide decantarse por hacerlo en India y comienzan todos los trámites pertinentes que se les exigen desde el Organismo Central de Recursos de Adopción (CARA).

Toda esa burocracia acometida tiene un final feliz el pasado mes de enero cuando el matrimonio consigue adoptar a la pequeña. Una menor esta que en marzo pisa por primera vez tierras españolas y comienza su vida junto a sus padres adoptivos en Zaragoza. Una vida en la que empieza a recibir clases en un centro privado de la mencionada ciudad aragonesa donde es escolarizada en Segundo de Primaria, pues según les dan a conocer a los progenitores la pequeña cuenta con 7 años de edad, como así aparece recogido en su documentación.

Pareja española abandona a la niña que acaba de adoptar

No obstante, todo lo que parecía feliz y perfecto en la vida de esa nueva familia se rompe por completo recientemente. En concreto, eso se produce cuando la pareja española descubre que su hija no tiene 7 años sino 13. Así esa, sintiéndose engañada, no duda en ponerse en contacto con CARA para denunciar el engaño acometido por la agencia de adopción Udaan, enclavada en Madhya Pradesh. Y es que en la documentación de la menor, como ya hemos mencionado, se falseó su edad.

Pero ahí no queda la cosa. Esos recién estrenados padres toman la decisión de abandonar a la pequeña. Así, han procedido a dejarla en un centro de servicios sociales. De esta manera, ahora esa se encuentra bajo tutela del Servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

¿Y ahora?

La situación que ahora existe es realmente compleja. Por un lado, las autoridades indias se encuentran solicitando el regreso de la menor. Buena muestra de eso es que la Ministra de Desarrollo de la Mujer y el Niño del citado país asiático, Maneka Gandhi, no ha dudado en hacer uso de la red social Twitter para mostrar su clara posición al respecto. En concreto, ha escrito el siguiente mensaje: “Es muy desafortunado que una niña adoptada haya sido abandonada en España. He pedido a nuestro embajador en España, D.B. Venkatesh Varma, que la devuelva inmediatamente a la India, donde nos aseguraremos de su reinserción y custodia”.

No obstante, por otro lado, la pequeña al ser adoptada por padres españoles ya tiene la nacionalidad española.

De ahí que ahora existan dos claras posibilidades: que regrese a su país de origen o que se quede en el nuestro y sea adoptada por otra familia. Por todo eso, las autoridades pertinentes de ambos países se encuentran ahora trabajando de forma coordinada para no solo garantizar los derechos de la menor sino también para poder encontrar la mejor solución para ella.

¿Qué te parece a ti lo sucedido? ¿Si te hubieras encontrado en la misma situación que esa pareja habrías abandonado a la menor o no?

Síguenos y estarás al día de todas las noticias sobre familias y niños que te pueden resultar más interesantes o que te puedan ser de ayuda.