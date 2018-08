Viral: una policía da el pecho a un bebé hambriento

A diario somos testigos de numerosas imágenes que se convierten en virales en todo el mundo. Y hoy nos hemos despertado con una que, sin lugar a dudas, ha conseguido emocionarnos a todos. Nos estamos refiriendo a la que muestra cómo una policía da el pecho a un bebé hambriento.

Sigue leyendo y podrás conocer todos los datos de esta historia que muestra la humanidad que muestra esa policía, que se ha convertido en la protagonista de la actualidad.

¿Dónde ha sucedido?

En Argentina es donde ha tenido lugar este caso que ahora se ha convertido en noticia en todo el mundo. Más en concreto ha tomado como escenario el Hospital de Niños Sor María Ludovica de la Plata, en Buenos Aires.

La protagonista indiscutible

Celeste Jaqueline Ayala. Ese es el nombre de la policía argentina que ahora ha pasado a ser alabada en las redes sociales por la acción tan hermosa y humanitaria que ha tenido estos días.

El origen de la historia

Hace unas jornadas fue cuando Celeste se encontraba de servicio en el mencionado hospital infantil. Durante el recorrido que realizaba por las instalaciones del mencionado centro médico se topó con un bebé que no dejaba de llorar de manera insistente. Al parecer, según pudo percibir, lo que le pasaba al pequeño es que se encontraba hambriento.

La policía da el pecho al bebé

La policía, que ha sido madre recientemente y tiene un bebé de pocos meses, enseguida se percató de que lo que le sucedía al niño es que tenía mucha hambre. Por ese motivo, no pudiendo soportar que ese siguiera lamentándose por no comer, Celeste no dudó en preguntar a los profesionales sanitarios si le daban permiso para poder amamantar al menor. Estos no se negaron en absoluto y la mujer procedió a darle el pecho, vestida con su uniforme y así logró que el pequeño se calmara por completo.

Su historia se da a conocer

El compañero que se encontraba acompañando a la policía durante el servicio, Marcos Heredia, se sintió realmente orgulloso de la labor que esa hizo con el bebé. Por eso, sin pensárselo dos veces le hizo una fotografía mientras le amamantaba y luego procedió a colgar la instantánea en redes sociales. En concreto, optó por subirla a su perfil en Facebook y la acompañó con el siguiente mensaje:

“Quiero hacer público este gran gesto de amor que tuviste hoy con ese bebito, que sin conocerlo no dudaste y por un momento cumpliste como si fueras su madre. No te importó la mugre y el olor como los señores profesionales del hospital manifestaban. Cosas así no se ven todos los días. Hoy 14 de agosto, día de la mujer policía, te pasaste compañera. Cele Ayala, oficial de Policía CP de Berisso.

Su caso se hace viral

Desde que ese policía subiera a la mencionada red social la imagen de su compañera, esta se ha convertido en un verdadero fenómeno viral. Buena muestra de eso es que esa fotografía ha conseguido reunir más de 128.000 “me gusta”, se ha compartido en más de 97.000 ocasiones y ha logrado más de 290 comentarios. En concreto, entre los mensajes más significativos que le han dejado destacan algunos como los siguientes:

“Felicitaciones por un gesto grandioso que no te enseñan en ningún lado…Eso se lleva dentro, para imitar. Bravo!!!”. “Sos un ejemplo de mujer. Que Dios te bendiga”. “Felicitaciones. La verdad es que esta foto lo dice todo. Estoy segura que debes ser una gran madre y persona. Con mujeres como vos una se siente orgullosa de ser mujer. Mis respetos para vos y que Dios te proteja siempre”. “Muchas bendiciones por este gesto de solidaridad”. “Hermoso gesto de humanidad”. “Que Dios te bendiga, camarada! Esto es una mujer con todas las letras y, sobre todo, un excelente ser humano”. “Realmente sos un gran ser humano detrás de ese uniforme. Ojalá todos tengan un poquito de ese amor por el prójimo y por su vocación. Nuevamente te felicito”. “Típico de las verdaderas mujeres, todo un ejemplo esta SEÑORA policía. Mi respeto y admiración”.



¿Qué te ha parecido a ti el gesto de una mujer que ahora se ha convertido en viral en todo el mundo?