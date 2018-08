Viral: una bebé nace en pleno accidente de tráfico en el que fallece su madre

Hay noticias que conocemos a diario que nos dejan sencillamente sorprendidos y que nos hacen darnos cuenta de que, en muchas ocasiones, la realidad supera a la ficción. Buena muestra de eso es la que hoy hemos sabido: una bebé nace en pleno accidente de tráfico, en el que fallece su propia madre.

Descubre todos los datos a continuación:

¿Dónde ha sucedido?

En Brasil es donde ha tenido lugar la historia que ahora se ha convertido en noticia en todo el mundo. Más exactamente ha tomado como escenario una carretera cerca de Cajati, que se sitúa entre Curitiba y Sao Paulo.

El origen de la historia

Este caso que ahora se ha viralizado sucedió estos pasados días. Todo comenzó cuando una mujer embarazada de 39 semanas viajaba como copiloto de un camión que transportaba tablones de madera y que circulaba por la ya mencionada vía brasileña.

El trayecto se desarrolló sin problemas hasta que, por causas que se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo. Eso trajo consigo que ese volcara y que la gestante saliera disparada de la cabina, con la mala suerte de que varios de los mencionados tablones le cayeron encima ocasionando su muerte.

Bebé nace en pleno accidente de tráfico

Puede parecer un milagro e incluso algo difícil de explicar, pero lo cierto es que los maderos que acabaron con la vida de la embarazada propiciaron, al mismo tiempo, que naciera la bebé. Y es que los mismos le abrieron el vientre y el útero al caer sobre ella, lo que trajo consigo que la pequeña pudiera nacer.

Los médicos que acudieron rápidamente al lugar del siniestro, habían sido informados de que existían dos víctimas: el conductor, que se encontraba herido y que fue atendido de forma urgente, y la copiloto, que había fallecido. No obstante, se llevaron una enorme sorpresa cuando al ir a buscar a esa mujer oyeron un llanto. No entendían bien qué estaba sucediendo, pues no tenían conocimiento de una tercera persona. Pero en ese momento fue cuando descubrieron que era una bebé que había nacido a raíz del accidente.

Rápidamente la rescataron de donde estaba, le cortaron el cordón umbilical y le realizaron un primer reconocimiento que les sirvió para descubrir que se encontraba en perfecto estado.

Traslado al hospital

Como es lógico, la pequeña fue trasladada urgentemente al Hospital Regional de Pariquera-Acu para poder atenderla adecuadamente, examinarla y realizar las pruebas pertinentes para poder certificar que no había sufrido ningún tipo de daño. Y las mismas han venido a dejar patente que se encuentre sana, sin rasguños.

Pesa 3 kilos y se encuentra en la Sala de Cuidados Intensivos Neonatales. Las enfermeras que la atienden no han dudado en reconocer que es muy tranquila y poco llorona. Profesionales sanitarios esos que están realmente estupefactos por su historia, como, sobre todo, los médicos que la atendieron en el lugar del accidente. Y es que estos han manifestado que aún no pueden entender cómo pudo nacer de esa manera y, no solo eso, sino sobrevivir sin rasguños de ningún tipo.

El nombre elegido…

Mientras que la policía investiga lo sucedido y consigue descubrir la identidad de la gestante fallecida, porque no llevaba documentación, en el hospital se ha decidido ponerle un nombre a la bebé. El elegido no ha sido otro que Giovanna, que puede traducirse como “protegida de Dios” y que es de origen italiano.

Se establece que pertenece a mujeres vehementes, a las que les gusta la perfección, que necesitan sentirse siempre muy activas y que son muy femeninas. De la misma manera, se determina que son románticas, que le otorgan un gran valor a la familia y a los amigos, que gozan de un buen sentido del humor y que destacan por su enorme capacidad de trabajo.

Entre las mujeres llamadas así que han popularizado este nombre se encuentran la actriz mexicana Giovanna Reynaud (1997), la editora de moda Giovanna Battaglia (1979) o la actriz brasileña Giovanna Grigio (1998).

La pequeña permanecerá en el hospital mientras que se intenta descubrir la identidad de su madre para, a la vez, conocer a la familia que pueda responsabilizarse de la bebé. Y es que en caso contrario tendría que ser llevada a un orfanato para ser adoptada.