Muere una bebé tras pasar más de ocho horas encerrada en el coche

Lamentablemente parece que hay muchos padres que no aprenden de los casos graves que se conocen y que no atienden a las recomendaciones de las autoridades. Buena muestra de eso es que ahora ha muerto una bebé tras pasar más de ocho horas encerrada en el coche. Un caso que ha conmocionado a todo el mundo y que tristemente no es el único de características similares que suele suceder cada verano.

Sigue leyendo y podrás conocer más datos al respecto.

¿Dónde ha sucedido?

En Estados Unidos es donde ha tenido lugar esta historia que hoy se ha convertido en noticia en todo el planeta. Más en concreto ha tomado como escenario un aparcamiento situado en el estado de Florida.

Los protagonistas

Dos podemos establecer que son las personas que han pasado a ocupar páginas en medios de comunicación de todo el mundo:

La bebé de un año de edad, que ha perdido la vida trágicamente.

de edad, que ha perdido la vida trágicamente. La madre de la pequeña que ha sido la responsable del fallecimiento de su hija.

El origen de la historia

Hace unos días es cuando ha tenido lugar este caso, que ahora se ha viralizado. En concreto, todo da comienzo cuando una mujer viaja con su bebé en el coche, estaciona el vehículo en un parking y se marcha a trabajar. Lo hace dejando sola a su hija en el interior del automóvil.

Tiempo después, varias personas que circulan por ese mismo espacio descubren que hay una niña encerrada en el coche. Esperan unos minutos a ver si viene algún familiar y en vista de que no es así deciden realizar una llamada de emergencia. Así, toman la decisión de alertar de lo que estaba sucediendo a la policía.

La niña permanece ocho horas encerrada en el coche

De manera inmediata, varios agentes se personan en ese parking y descubren que es cierto que hay una bebé sola y encerrada en el coche. Por ese motivo, toman las medidas oportunas y consiguen sacar a la pequeña del interior de ese vehículo. Una menor que en ese momento se encontraba absolutamente inconsciente.

Dada la gravedad de la situación, no dudan en proceder a trasladarla rápidamente hasta el hospital más cercano. Allí los doctores que atienden a la bebé hacen todo lo posible para reanimarla. Sin embargo, lamentablemente sus intentos son infructuosos y la menor fallece.

Las causas de esa muerte son claras y es que se pasó más de ocho horas encerrada en el interior del vehículo sin tomar ningún tipo de alimento ni tampoco de bebida. Y a eso hay que añadir el hecho de que durante todo ese tiempo, dentro del coche familiar se llegaron a registrar temperaturas que superaron los 34º. De ahí que, por todo lo expuesto, a los médicos que atendieron a la menor no les quedara ninguna duda de que ha perdido la vida por un golpe de calor.

Triste final

Ahora los agentes que llevan el caso se encuentran investigando lo sucedido. No obstante, parece ser que el origen de tan lamentable tragedia es que a la madre se le olvidó su hija en el interior del vehículo familiar. Así, ha manifestado que estaba convencida de que la había dejado en la guardería y que, por eso, se marchó a trabajar como hace cada día.

Sea como sea, mientras que se investiga a fondo esta historia, las autoridades de Florida no han dudado en volver a recordar a los adultos la importancia de no dejar a los niños solos dentro del automóvil. Es más, ponen hincapié en que procedan a dejarse algo necesario junto a sus pequeños para que así no se olviden de ellos. De esta manera se evitará dejarlos solos y que puedan sufrir graves consecuencias debido a las altas temperaturas que ahora se registran y más dentro de un automóvil.

Lamentablemente si recuerdan todas esas indicaciones no es únicamente por la bebé que ahora ha fallecido sino porque desde el año 1998 hasta el 2016 un total de 700 menores han perdido la vida en Estados Unidos por una causa similar. Sí, porque han sufrido golpes de calor dentro del coche.