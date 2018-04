Hoy 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Una fecha realmente importante y a tener en cuenta pues ese trastorno neurobiológico del desarrollo llega a afectar a uno de cada 68 niños. De ahí que sea necesario darle visibilidad tanto para facilitar la integración en la sociedad de las personas que lo padecen como para trabajar en pro de su detección y tratamiento o incluso para favorecer su investigación.

Sigue leyendo y conoce todos los aspectos relevantes acerca de esta fecha y del mencionado trastorno en torno al cual gira.

El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Hasta el año 2007 hay que retrotraerse en el tiempo para poder descubrir el momento en el que la Asamblea General de Naciones Unidas apostó por instaurar el 2 de abril como el citado Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Desde ese momento en todo el planeta el movimiento asociativo en torno al citado trastorno viene a festejar esa fecha. Lo hace con el claro objetivo de poder concienciar a la sociedad sobre aquel así como de promover, como hemos mencionado, lo que es la inclusión de las personas con TEA (Trastorno del Espectro del Autismo).

Este año 2018 y en anterior el lema global de la conmemoración es “Hacia la autonomía y la autodeterminación”.

¿Qué es el autismo?

Si no conoces bien el autismo, debes saber que se trata de un trastorno neurobiológico del desarrollo que, por regla general, se suele manifestar en los tres primeros años de vida del menor. En concreto, entre los síntomas frecuentes que lo indican están patrones repetitivos de comportamiento o intereses así como deficiencias en cuanto a interacción social y comportamiento. De ahí que el pequeño no muestre interés por otro niños, que no entienda las bromas, que evite el contacto físico o que realice actos repetitivos como el balanceo. Eso sin pasar por alto que, por ejemplo, no responde a la llamada que le hacen sus padres.

Aún queda mucho que investigar sobre las causas del autismo, aunque se tiene clara conciencia de que hay ciertos riesgos que lo favorecen como factores genéticos e incluso factores ambientales.

Un diagnóstico precoz es fundamental a la hora de poder ofrecer a quienes sufren el TEA un tratamiento adecuado. Este no puede curarlo, pero sí puede ayudar a que esas personas cuenten con la mayor calidad de vida posible. Eso sí, para conseguirlo tienen que ser tratamientos integrales donde no solo se pueda hacerle frente a determinados síntomas que poseen sino que también les ayuden a favorecer su desarrollo, su capacidad de comunicación, la adquisición y mejora de destrezas para ser individuos independientes y autónomos…

La campaña 2018

Como hemos mencionado anteriormente, este año 2018 la campaña mundial tiene como lema “Hacia la autonomía y la autodeterminación”. En el caso de España el movimiento asociativo ha puesto en marcha una campaña específica de sensibilización que se presenta bajo el paraguas del siguiente mensaje significativo: “Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible”.

Una iniciativa esa con la que se pretende, sobre todo, que la sociedad pueda comprender las barreras que tienen en su día a día las personas con ese trastorno así como sus familias, pues así se intentará cambiar las cosas para lograr su inclusión. No obstante, tampoco hay que pasar por alto que se persigue, de igual modo, que esa sociedad se implique y permita que la vida sea más accesible a quienes tienen autismo.

Una de los principales acciones que se van a llevar a cabo en apoyo de esas personas es lo que se conoce como “Ilumínalo de azul”. En concreto, va a consistir, sobre todo, en que edificios importantes de España se van a iluminar en ese color, que es el identificativo de este día que se conmemora. Nos estamos refiriendo tanto al Congreso de los Diputados como al Teatro del Liceo de Barcelona pasando por el Acueducto de Segovia o el Metropol Parasol de Sevilla.

Un gesto simbólico el de iluminar en azul con el que todos podemos solidarizarnos y apoyar a quienes sufren autismo o a quienes son familiares de una persona que tiene ese trastorno.

Súmate y rompe con las barreras. Contribuye a hacer de la nuestra una sociedad accesible.