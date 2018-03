Mujer dona 236 litros de leche materna

Desafortunadamente, no todas las madres que quieren pueden darle el pecho a sus hijos y tampoco todos los bebés tienen acceso a la leche materna. No obstante, en ambos casos pueden encontrar ayuda para disfrutar de las ventajas de ese alimento gracias a la existencia de féminas que no dudan en donar su leche.

Precisamente entre esas figuras solidarias destaca una que ahora se ha convertido en noticia. Y todo porque ha conseguido ofrecer de forma desinteresada ni más ni menos que 236 litros de leche materna.

Sigue leyendo y conocerás todo sobre esta figura.

La protagonista

Abby Frame. Este es el nombre de la mujer que ahora ha pasado a ser un referente en todo el mundo por la gran donación de leche que ha llevado a cabo. Es una fémina que precisamente se encuentra amamantando a su bebé y que ha decidido ayudar a otros pequeños que lo necesiten para que puedan tener la oportunidad de acceder a ese alimento. Un alimento vital y que está considerado incluso como la primera vacuna que reciben los niños.

Decide donar 236 litros de leche materna

Un total de 700 horas son las que Abby ha invertido para poder extraerse de sus pechos 236 litros de leche que ha donado en pro de bebés que no conoce. Fundamentalmente están siendo destinados a alimentar a recién nacidos cuyas madres no pueden amamantarles o a bebés que permanecen ingresados en la UCI.

Y es que ha querido poner su granito de arena para ayudar a todos esos pequeños. Lo ha hecho porque muestra empatía con las madres de esos bebés que estarán sufriendo por no poderles darle la leche que necesita. Y, por supuesto, porque ha pensado que si ella estuviera en esa situación le gustaría recibir ayuda de otras mujeres.

Partiendo de todo eso ha realizado la donación citada, que le ha requerido quitarse horas de sueño e incluso pasar menos tiempo con sus hijos. Sin embargo, considera que ha merecido la pena y que volvería a hacerlo. Y es que ha puesto todo el cariño y el amor en esta donación que ha presentado y preparado adecuadamente.

Escribe una carta al bebé que recibirá su leche

Con esmero envasó y preparó la leche que se extrajo. Leche que, además, iba acompañada de una emotiva carta que ha dirigido al bebé que tomará la misma y al que ella no conoce. En concreto, esa carta ha sido dado a conocer a través de la red social Facebook y dice así:

“Querido bebé en la UCI,

No sé tu historia. No sé quién eres. Y quizás tampoco nunca lo sepa. Pero tal vez, solo tal vez, harás grandes cosas en tu vida. Todo lo que necesitas es una oportunidad de luchar, ¿verdad? Entonces pelea, pequeño. Da todo lo que tienes. Lo que sea que estés pasando, lucha.

Y a tu mamá. No me puedo imaginar lo que estarás pasando tampoco. Pero tu bebé está pasando por un momento difícil y los dos necesitáis un poco de ayuda. Y si mi leche puede ayudar de alguna manera, es mi mayor placer. Las 700 horas que he pasado extrayendo, limpiando y empacando esto para ti lo vale. Entonces, tómalo, lucha. ¡ Y crece para ser increíble ! Creo en ti. Con amor.

Agradecida a Dios que me ha llamado a hacer esto. Estoy muy orgullosa de cada litro. Es mucho trabajo, pero todo esto vale la pena”.

Viral

A través del perfil de la red social Facebook Breastfeeding Mama Talk se ha dado a conocer esta historia. Una historia que ha pasado a ser un fenómeno, pues ha conseguido reunir más de 600 “me gusta”, se ha compartido en más de 100 ocasiones y ha generado numerosos comentarios, sin olvidar su trascendencia en medios de comunicación.

En concreto, entre los mensajes que han escrito distintos internautas destacan algunos como estos: