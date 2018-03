La salud de los hijos es de las cosas que más preocupan a los padres con respecto a sus hijos. Precisamente por este motivo es necesario que los adultos no duden en cuidar adecuadamente a sus pequeños. Y eso pasa, entre otras cosas, porque sepan cómo conseguir que los niños no se pongan enfermos.

Es cierto que es imposible evitar que los menores sufran alguna patología en algún momento de sus vidas, no obstante, sí se pueden tomar medidas para conseguir que estén lo más sanos posible. En concreto, eso se puede hacer llevando acciones tales como estas:

Alimentación sana

Sin lugar a dudas, una de las mejores “herramientas” que se pueden utilizar para conseguir que los menores no enfermen o lo hagan en muy pocas ocasiones es ofrecerles una alimentación sana. En concreto, es necesario que lleven a cabo una dieta saludable, completa y equilibrada adecuada a su edad. Así se logrará que su organismo pueda tener todas las vitaminas y nutrientes necesarios para encontrarse en el mejor estado posible.

Todo lo expuesto pasa por otros aspectos tales como los siguientes:

Cuando nacen y hasta que cumplen los seis meses de edad es recomendable, siempre que sea posible, que los bebés se alimenten con leche materna . Y es que se considera que esta viene a ser casi su primera vacuna.

. Y es que se considera que esta viene a ser casi su primera vacuna. A partir de los seis meses se comenzara a llevar a cabo la llamada alimentación complementaria y después se seguirán las pautas de los pediatras con respecto a la incorporación de los productos de manera progresiva.

y después se seguirán las pautas de los pediatras con respecto a la incorporación de los productos de manera progresiva. Tienen que realizar cinco comidas al día : desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena.

: desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. Las verduras y las frutas deben estar muy presentes en esa dieta por el amplio conjunto de beneficios que esas aportan.

en esa dieta por el amplio conjunto de beneficios que esas aportan. Fundamental es que se reduzca a la mínima expresión en su alimentación lo que es el consumo de bollería industrial, de productos con grasas no saludables, de golosinas, de refrescos…

Ejercicio

Por supuesto es fundamental que también los padres apuesten porque sus hijos realicen deporte desde temprana edad. Y es que ese hábito saludable les va a permitir estar en forma, gozar de buena salud, evitar la obesidad y contribuir positivamente a su crecimiento.

Por eso, los adultos tienen que proceder a inculcar a sus hijos el valor del ejercicio físico. ¿Cómo pueden hacerlo? Procediendo a realizar actividades físicas en familia desde que sus vástagos son pequeños. Eso les permitirá no solo introducir esa rutina saludable en sus vidas sino que la asociarán con valores positivos. Además, el hecho de ver a sus padres hacer deporte les llevará a imitarlos, como es habitual con otros hábitos.

Descanso adecuado

Aunque en ocasiones se puede no darle la importancia necesaria, es fundamental que los niños duerman las horas necesarias para que puedan tener una salud envidiable. Eso pasa porque los padres creen unas rutinas diarias sobre la hora del baño, la cena y la hora de irse a dormir. Y es que así sus cuerpos se habituarán a las mismas y eso repercutirá positivamente en su bienestar.

Hay que evitar, además, que los niños se vayan a la cama muy tarde así como que tengan en sus habitaciones elementos que les puedan distraer y no hacer que duerman lo necesario. Nos estamos refiriendo a ordenadores, teléfonos móviles, videoconsolas…

Hábitos saludables en casa

En esta lista de medidas para conseguir que los niños no enfermen no podemos pasar por alto otras tales como que en el propio hogar haya hábitos saludables. Y es que estos repercutirán favorablemente en el día a día de los pequeños de muchas maneras y, sobre todo, en su caso. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que en casa no se fume porque el humo del tabaco es muy peligroso para todos y, por tanto, para los menores. Sí, el humo puede, entre otras cosas, favorecer ciertas infecciones relacionadas con el sistema respiratorio.

Otras medidas para evitar que los pequeños enfermen

Además de las expuestas, hay otras acciones que los padres pueden llevar a cabo en pro de que sus hijos gocen de buena salud:

Deben inculcarles buenos hábitos diarios en materia de higiene . Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a lavarse bien las manos antes de comer.

. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a lavarse bien las manos antes de comer. De la misma manera, los profesionales sanitarios consideran que otra manera de proteger la salud de los hijos es procediendo a ponerles las vacunas establecidas en el calendario anual.

¿Sigues ya a rajatabla esas medidas con tus pequeños o no?