La asfixia postural. ¿Qué es?

Tener un hijo es uno de los momentos más especiales en la vida de cualquier persona. No obstante, también es una importante responsabilidad. De ahí que los padres deban ser conscientes de que deben vigilar en todo momento la salud de sus hijos. Y eso pasa, entre otras cosas, porque conozcan distintas situaciones que deben evitar porque es la manera de proteger a los pequeños. Precisamente eso les debe hacer conocer, por ejemplo, lo que se da en llamar asfixia postural.

¿Quieres saber de qué se trata? Te lo contamos todo a continuación. Toma nota:

¿Qué es la asfixia postural?

Lo primero es conocer de qué se trata la asfixia postural. Pues bien se trata de la asfixia que sufren algunos bebés, que pueden llegar a morir, cuando pasan muchas horas sentados de forma inadecuada en las correspondientes sillas que se colocan en el coche.

En concreto, esa situación perjudicial para la salud se produce cuando se sientan en esa silla y no se ponen bien. Sucede cuando, por la fuerza de la gravedad y al no estar preparados para mantenerse sentados, se van flexionando sobre sí mismos. Eso genera que sus cuerpos lleguen a formar una C que impide que puedan respirar adecuadamente pues se les corta el flujo de oxígeno. Y eso es lo que da lugar a que se produzca la citada asfixia que puede llevarles a fallecer.

Datos sobre las sillas de bebé y su asfixia postural

Hace unos meses fue cuando el término asfixia postural cobró especial relevancia. Todo fue debido a que se convirtió en noticia el caso de una familia, los Dodd, que perdieron a su segundo hijo por la citada situación.

En concreto, su pequeño Shepard, de menos de 3 meses de edad, falleció a consecuencia de que en la guardería a la que le llevaron lo mantuvieron durmiendo en la silla del coche durante varias horas, en lugar de haberlo colocado en una cuna. Precisamente ahora los padres intentan sobrellevar el dolor dando a conocer su caso para evitar que otros progenitores sufren lo que ellos están padeciendo.

Además de todo esto, hay una serie de datos de interés que merece la pena conocer:

Un trabajo de investigación llevado a cabo en el 2002 en este sentido vino a comparar la saturación de oxígeno de los bebés cuando estaban sentados en la silla del vehículo o cuando se encontraban tumbados en la cuna. En el primer caso, la misma era del 95,8 % y en el segundo alcanzaba el 98,8 %.

cuando estaban sentados en la silla del vehículo o cuando se encontraban tumbados en la cuna. En el primer caso, la misma era del 95,8 % y en el segundo alcanzaba el 98,8 %. En un estudio realizado en el año 2001 con recién nacidos y prematuros sentados en las sillas del coche durante una hora se consiguió obtener unos resultados sorprendentes. Así se pudo comprobar que la gran mayoría de los pequeños redujo la saturación de oxígeno, que debe estar entre el 96 % y el 100 %, del 97 % al 94 %. Es más, incluso hubo varios bebés que la vieron reducirse por debajo del 90 % y los prematuros tuvieron apneas, por ejemplo.

Consejos para prevenir la asfixia postural

Partiendo de todo lo expuesto, se hace necesario que los padres tomen las medidas oportunas para poder evitar que sus bebés sufran la citada asfixia postural. En concreto, entre las más importantes podemos subrayar las siguientes: