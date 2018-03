Eva González celebra la baby shower de su hijo

De unos años para acá en nuestro país se ha puesto muy de moda entre las embarazadas el organizar lo que se conoce como baby shower. Se trata de una fiesta con la que se celebra el próximo nacimiento del bebé que viene en camino. De ahí que esté decorado con motivos infantiles y que los juegos y actividades que se lleven a cabo giren en torno también al pequeño. Y de todo eso sabe mucho la presentadora de televisión Eva González, de 37 años, que acaba de celebrar la baby shower de su hijo.

Sigue leyendo y conocerás todos los datos al respecto. Toma nota:

La fiesta

Ayer mismo parece ser que fue cuando la presentadora de “Masterchef” y su marido, el torero Cayetano Rivera, optaron por celebrar la mencionada fiesta. Familiares y amigos les quisieron acompañar en esa cita tan especial de la que la futura mamá no ha dudado en compartir varias fotografías en su perfil en la red social Instagram.

Así, por un lado, ha mostrado una hermosa tarta en color azul y blanco que estaba coronada con la figura de un pequeño bebé durmiendo. Una imagen esa que acompañó de las siguientes palabras “Tardes dulces”.

Por otro lado, optó por compartir una instantánea de la mesa principal de la fiesta. En la misma, también en los mismos colores quizás en alusión al sexo masculino del pequeño, podían percibirse un sinfín de detalles. En concreto, había desde un gran globo de helio con la apariencia de un bebé hasta globos más pequeños en blanco con el estampado de huellas de pie de niño.

De la misma manera había numerosos pasteles, la citada tarta, una guirnalda que dejaba patente el sexo del pequeño que tendrá la sevillana…

El nombre del bebé

Por regla general, en cualquier baby shower se apuesta por dejar patente el nombre elegido para el bebé o incluso por darlo a conocer a los invitados. En esta fiesta la verdad es que no sabemos si ha sucedido o no, lo que tenemos claro es que aún ese no se ha hecho público.

Lo único que conocemos es que, como dio a conocer Cayetano en una entrevista, va a ser Eva la que decida el nombre.

Numerosas felicitaciones

Desde que colgó las fotografías de esta fiesta, Eva ha recibido numerosas felicitaciones por la misma y también por el embarazo en general. En concreto, la publicación de esas instantáneas ha generado más de 43.000 “me gusta” y más de 320 comentarios. Exactamente entre esos podemos destacar algunos tales como estos:

“¡Qué bonita tarta! Que todo vaya bonito”.

“Lo mejor para los tres. Os lo deseo con el alma”.

“Qué bonito…Estos momentos son únicos y súper mágicos”.

“Eva, disfruta mucho en estos últimos y superespeciales días que te quedan, de tu intimidad con él porque son lo más maravilloso del mundo…Mucha suerte, preciosa!”.

Eso sin pasar por alto que grandes amigas de la futura mamá también le han dejado sus mensajes. Así, la cordobesa Raquel Rodríguez, la que fuera Miss España en el año 1994, le dedicó un corazón. Por otro lado, la sevillana María José Suárez, empresaria y también Miss España en 1996, le ha escrito el siguiente mensaje: “Ya queda menos!!! Qué ganas de verle la carita!”.

Ya de baja

La cuenta atrás para la llegada del hijo de Eva y Cayetano es inminente, pues parece ser que se prevé su nacimiento para las primeras jornadas de este mes de marzo en el que ya nos encontramos. Precisamente por eso hace unos días atrás, la presentadora tomaba la baja, dejaba de grabar la nueva edición de “Masterchef” y procedía a regresar a Sevilla. Y es que tiene previsto dar a luz en su tierra, donde recibirá el cariño de sus seres queridos y contará con el respaldo de su marido y de su madre especialmente.

Desde que está de baja se la ha podido ver disfrutando del relax y la tranquilidad, realizando ejercicios para fortalecer el suelo pélvico, junto a sus seres queridos o paseando por su pueblo, Mairena del Alcor. Es decir, preparándose para el parto y gozando de buenos momentos. Todo ante el inminente nacimiento del que será su primer hijo, al que tiene enormes deseos de acunarle, de besarle y de cuidarle.