No seas estrella, campaña sobre la privacidad infantil

El hecho de que en los últimos años se haya producido un notable incremento del uso de las redes sociales ha propiciado que los más pequeños estén también cada vez más conectados a las mismas. Precisamente por esa circunstancia, UNICEF no ha dudado en poner en marcha una campaña sobre la privacidad infantil. Se trata de una iniciativa que se presenta bajo el lema “No seas estrella”.

El porqué de la propuesta

Si la mencionada organización UNICEF ha apostado por poner su granito de arena en pro de la intimidad y privacidad de los niños es porque la situación así lo requiere. Sí, hay una serie de datos que alertan de que esos dos aspectos están en serio peligro en la sociedad actual:

Cada día, se establece que unos 175.000 menores descubren la Red. De ahí que se encuentren con probabilidades de riesgos tales como sexting, acoso, suplantación de identidad…

Un 32 % de los niños y niñas de entre 11 a 16 años ha recibido algún tipo de mensaje sexual en el último año.

En España, en concreto, el 95 % de los menores entre 10 y 15 años usa Internet.

La campaña sobre la privacidad infantil

Los datos mencionados muestran la realidad en cuanto a los niños y a su uso de la Red. Sin embargo, esa realidad también está determinada por otra serie de circunstancias que han llevado a poner en marcha la campaña “No seas estrella”:

La mayoría de los pequeños no son conscientes de que cuando suben a Internet fotografías o vídeos en sus perfiles públicos en las redes sociales están permitiendo que extraños puedan acceder a su vida. Y eso es un verdadero peligro.

De la misma manera, aún son numerosos padres que no acaban de darse cuenta tampoco de que deben poner más límites a sus hijos en el uso de la Red.

Los expertos en la materia consideran que hay aún poca información y formación tanto para padres como para hijos sobre cómo pueden evitarse ciertos peligros en las redes sociales.

El vídeo clave

La campaña que nos ocupa se ha sustentado en un vídeo que se presenta bajo el título “¿Eres tan anónimo en la Red como crees? #NoSeasEstrella”. El mismo da comienzo con la preparación de una rueda de prensa inesperada en la que los protagonistas son nueve niños y adolescentes anónimos.

Numerosos son los medios de comunicación que cubren ese evento. Precisamente por ese motivo, los periodistas comienzan a realizarles un sinfín de preguntas a los más pequeños que, en un primer momento, se sienten felices y halagados, se sienten como celebrities.

No obstante, todo se complica cuando esos profesionales de la comunicación empiezan a realizarles preguntas relacionadas con su intimidad. Se trata de cuestiones que hacen referencia a hechos que han compartido en las redes sociales, les muestran imágenes que han subido a esos espacios e incluso hacen referencia a vídeos en los que aparecen haciendo cualquier chorrada y que han compartido en Internet.

Ante ese conjunto de documentos y preguntas, los niños comienzan a sentirse incómodos, vulnerables, sienten vergüenza…Tanto es así que todos quieren abandonar la rueda de prensa y marcharse a casa. Eso sí, también hay quienes no dudan en dirigirse a los periodistas para decirles: “te han dado información sobre mí” o “parece raro que sepas cosas de mi vida, de mi intimidad”.

La conclusión

Con ese vídeo lo que se pretende dejarles patentes a los menores es que para cualquiera es fácil obtener información de sus vidas a través de los perfiles públicos de las redes sociales. Precisamente a partir de eso los mensajes de UNICEF son los siguientes:

"Piensa muy bien donde publicas tus fotos, tus comentarios, tus viajes, tus hobbies, tus datos personales".

"Proteger tu privacidad en redes sociales es esencial para evitar robo de datos, estafas, suplantación de identidad, abusos, engaños, fraudes, extorsión, bullying".

para evitar robo de datos, estafas, suplantación de identidad, abusos, engaños, fraudes, extorsión, bullying”. “Que tu vida privada sea privada”

¿Qué te parece esa campaña en pro de la privacidad infantil? ¿Tú vigilas los mayores aspectos posibles para que tus hijos no desvelen en redes sociales ningún tipo de aspecto de su intimidad en pro de evitar peligros? Si no es así, no esperes más para hacerlo. La seguridad de tus pequeños es la que está en riesgo.