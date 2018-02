Las distintas firmas de moda no están dudando en proceder a presentar ya sus avances de cara a las próximas estaciones que están por llegar. Y buen ejemplo de eso es que hemos conocido las novedades primavera-verano de Zara para niño. De ahí que si tienes que renovar el armario de tu hijo ahora te pueda resultar interesante saber qué prendas son las que ha diseñado al respecto.

En concreto, entre las propuestas que ha presentado, te damos a conocer las siguientes, que han conseguido cierto protagonismo:

Sudadera

Para combinar tanto con un pantalón vaquero como un pantalón de chándal es apropiada esta prenda de marcado estilo deportivo y urban. Cuenta con manga larga, cuello redondo y corte recto. A todo eso hay que añadir sus terminaciones elásticas tanto en puños como en bajo.

Se ha puesto a la venta en color gris vigoré, aunque en la zona del pecho incluye en color naranja la palabra “Out”. Asimismo hay que señalar que se encuentra disponible en estos momentos por un precio de 9,95 euros.

Su composición está formada por algodón y poliéster, en una proporción de 83 % y 17 % respectivamente.

Camiseta

Otra de las propuestas de la nueva colección de la citada firma low cost que te puede resultar interesante para darle forma al vestuario de tu hijo. Se trata de una camiseta de manga corta y cuello redondo.

Dentro del conjunto de señas de identidad que le dan forma a esta prenda podemos destacar que combina los colores azul, en las mangas y en el cuello, y gris, en el resto del diseño. Eso sí, no hay que pasar por alto que en la zona del pecho incluye el dibujo de un esqueleto practicando skate.

5,95 euros es el valor que se le ha otorgado a este artículo, que se ha confeccionado con algodón y viscosa, en una proporción de 95 % y 5 % respectivamente.

Cazadora

En este conjunto de avances de temporada de Zara tampoco podemos pasar por alto esta otra pieza que puede convertirse en idónea para tu pequeño si te gusta que luzca a la última. Viene a ser una cazadora vaquera de manga larga que tiene la particularidad de incluir capucha gris de felpa.

A todo lo expuesto podemos añadir que se abrocha en la parte delantera con botonadura sencilla y que incorpora dos bolsillos con solapa a la altura del pecho. En una de las mangas incluye un parche en gris con el siguiente mensaje: “Not made to be subtle” (No hecho para ser sutil).

Algodón y viscosa son los dos materiales utilizados para darle forma a este artículo, que es de color azul medio y que se puede adquirir ahora por un valor de 29,95 euros.

Pantalón

Para poder ofrecer absoluta comodidad a tu pequeño y que cuente con libertad de movimientos para correr y jugar, te puede ser útil tener en consideración este otro artículo de la marca low cost que nos ocupa. Viene a ser un pantalón largo de sarga que cuenta con cintura interior ajustable.

Un bajo de efecto desdoblado y desflecado son otras de las señas de identidad de este artículo, que incluye detalles rotos y estampados. Eso sin olvidar que posee bolsillos delanteros y traseros así como con botón y cremallera para abrocharse en la zona delantera.

Está disponible por el momento en color gris y su precio es de 19,95 euros. Su composición está conformada por algodón, poliéster y elastano, en una proporción de 80 %, 18 % y 2 % respectivamente.

Camisa

Dentro de esta colección que estamos abordando también adquiere especial protagonismo esta otra prenda, que tu hijo podrá llevar tanto en su día a día como en ocasiones más sofisticadas. Viene a ser una camisa de manga larga, con trabilla para ajustarse, y botonadura sencilla.

Entre sus características destacan también su bajo redondeado, su detalle de aplique trasero y su estampado de cuadros, donde se combinan colores tales como el azul, el blanco y el rojo. En estos instantes se encuentra a la venta en las tiendas de Zara por un precio de 15,95 euros.

Se ha confeccionado de manera íntegra en algodón.

Gorras, bambas, cazadoras de tipo bomber y pantalones chinos son otras de las piezas que dan forma a esta colección que te pueden ser útiles para conformar el vestuario de tu hijo.