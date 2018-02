Viral: suegra ejerce de vientre subrogado para su nieto

Numerosas son las parejas que intentan tener un hijo y que, por determinadas circunstancias, no lo consiguen de forma natural. De ahí que se vean en la necesidad de optar por tratamientos de fertilidad o incluso por un vientre de alquiler, por ejemplo. Y precisamente esto último es lo que ha hecho un matrimonio que ahora se ha convertido en noticia. ¿Por qué? Porque la suegra ha ejercido de vientre subrogado para su nieto.

Sigue leyendo y conocerás la historia tan singular de esta familia.

El origen de la historia

Cody y su mujer, Kayla Jones de 29 años, querían formar su familia después de haberse casado. Querían tener hijos, sin embargo, no podían lograrlo de manera natural. Y es que la mujer, cuando tenía 17 años, tuvo un tumor maligno en el útero que llevó a que se le extirpara una parte del mismo. De ahí que pudiera quedarse en estado, pero lamentablemente ningún embarazo llegaba a buen término.

De ahí que tomaran la decisión, después de mucho tiempo, de apostar por un vientre de alquiler. Y comenzaron la búsqueda de la mujer que se encargara de gestar a su bebé.

La suegra ejerce de vientre subrogado

La madre de Cody, Patty de 50 años, no dudaba en bromear con la pareja. Así, le decía que no iba a encontrar a nadie mejor que a ella para llevar adelante el embarazo. Todo era una broma, pero el hecho de que el matrimonio no acabara de encontrar a la fémina adecuada, sirvió para que comenzara a plantearse que quizás no era tan mal idea la propuesta de Patty.

Es más, lo pensaron mucho y finalmente le comentaron a la futura abuela que consideraban que era la mejor persona para la gestación. Una noticia que llenó de felicidad a la fémina que no pudo reprimir las lágrimas al saber que llevaría a su nieto en su interior.

El embarazo llegó a buen término

Cuando Cody y Kayla acudieron al médico para informarle de la decisión que habían tomado, este no pareció estar del todo de acuerdo. Y es que consideraba que Patty tenía 50 años ya. Sin embargo, la pareja no cejó en su empeño y apostó por seguir adelante por la postura que había adoptado.

Así, se llevó a cabo una primera transferencia de embriones, pero salió mal. No obstante, en este caso falló el refrán y “a la segunda fue la vencida”. Así, en mayo de 2017, todo salió bien y Patty comenzó un embarazo que se desarrolló sin mayores problemas.

Todo transcurrió de una manera normal y, aunque se ha dado a conocer esta historia, lo cierto es que la abuela-vientre subrogado dio a luz en diciembre. En concreto, fue sometida a una cesárea que permitió que viniera al buen un bebé saludable al que le han dado el nombre de Kross Allen Jones. Un pequeño este que crece feliz junto a sus padres y a su abuela, que será para siempre una persona muy especial en su vida.

El caso se hace viral

Hoy la historia tan singular de esta familia se ha hecho viral. Y es que la ahora feliz mamá no ha dudado en compartir la misma a través de la página web Love What Matters. En la misma ha contado su caso y ha expuesto lo agradecida que está a su suegra por todo lo que ha hecho por ellos. Exactamente ha manifestado que “estoy realmente feliz por este dulce milagro. Tenerlo a través de una maternidad subrogada no siempre fue fácil, y menos aún para Patty, pero tener a mi bebé aquí hace que valgan la pena todos los días difíciles pasados”.

La abuela, por su parte, también ha querido opinar al respecto. Así, ha expuesto que “recientemente tuve el privilegio de hacer una de las cosas más gratificantes: llevar a mi propio nieto en mi interior en pro de mi hijo y mi nuera. Esto es algo que ha bendecido no solo a mí y a mi familia sino también a la familia de Kayla. Un niño es un compromiso de por vida y sabía que no había dos personas más merecedoras que ellos. Verlos con Kross y ver los padres en los que se han convertido llena mi alma de emoción”.

¿Qué te parece su historia?