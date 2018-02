Viral: padres graban a la niñera maltratando a su hijo

Cuando unos padres buscan niñera para cuidar a su bebé, lo hacen esperando que el pequeño se encuentre en las mejores manos. Sí, que esté atendido en todo momento y que no corra ningún peligro. Sin embargo, hay adultos que tienen la mala fortuna de elegir erróneamente a la nanny. Y buena muestra de eso son los que ahora se han encontrado grabando a esa profesional que trabajaba en su casa. Una grabación con cámara oculta que les ha permitido descubrir que dicha mujer maltrataba sistemáticamente a su hijo.

Sigue leyendo y conoce todos los datos de este caso que se ha convertido en viral en todo el mundo.

¿Dónde ha sucedido?

En Rusia es donde ha tenido lugar esta historia que ahora ha saltado a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Los protagonistas

Varias son las personas que han pasado a ser noticia debido a este caso que sencillamente horroriza:

Elena Levendeeva, de 26 años, y su marido . Una pareja que, debido a que trabajan fuera de casa, contrataron a una niñera para que cuidara a su bebé de ocho meses.

. Una pareja que, debido a que trabajan fuera de casa, contrataron a una niñera para que cuidara a su bebé de ocho meses. El pequeño que se ha convertido en víctima de su nanny.

que se ha convertido en víctima de su nanny. Anastasia Zhelyabova, de 31 años, es la mujer que ha sido grabada maltratando al pequeño del que tenía que cuidar.

El origen del caso

Hace unas semanas atrás fue cuando la pareja mencionada tomó la decisión de contratar a una niñera para que cuidara del hijo pequeño, de tan solo 8 meses. Así, realizaron su selección y finalmente eligieron a Anastasia como nanny de su bebé.

Hasta ahí todo normal. Sin embargo, a las dos semanas aproximadamente de que la niñera comenzara a trabajar en casa, el matrimonio vio algo que le llamó la atención. En concreto, se dio cuenta que su niño se ponía a llorar desesperadamente cuando llegaba al hogar la citada cuidadora. Por eso, se percató de que algo pasaba y decidió tomar medidas.

Los padres graban a la niñera maltratando a su hijo

Como sospechaban que algo sucedía porque el comportamiento de su bebé no era normal, los padres procedieron a instalar unas cámaras ocultas en el salón de la casa. De esta manera, grabarían a la niñera y a su hijo mientras que ellos estaban fuera.

Y lo que vieron al revisar las cintas grabadas les dejó realmente helados. En concreto, pudieron ver que Anastasia maltrataba al niño. Las imágenes muestran que la mujer está en el sofá dándole el biberón al bebé. En un momento determinado, ese se negaba a seguir comiendo y es cuando llega el instante dramático. Sí, porque la nanny no solo le da varias bofetadas sino que le tapa la nariz para que no pueda respirar y así no le quede otra que abrir la boca.

Pero eso no es todo. También en la grabación se percibe claramente como la mujer coge del brazo al bebé y lo arroja directamente al suelo desde el sofá de la vivienda.

¿Cuáles son las consecuencias?

Como es lógico, los padres que obtuvieron esas imágenes se quedaron totalmente estupefactos al verlas. Y es que eran testigos de cómo su hijo era maltratado por Anastasia.

Lo que hicieron fue proceder a acudir a la Policía para presentar una denuncia contra la niñera, que acompañaron de las correspondientes grabaciones en vídeo que habían obtenido. Una mujer esa que ahora se enfrenta a un juicio en el que si se le considera culpable por maltrato infantil y crueldad podría tener que hacerle frente a una condena de 10 años de cárcel.

Las imágenes desde luego no dejan lugar a dudas y las mismas se han dado a conocer públicamente, a través de diversos medios de comunicación. Unos medios estos en los que la cuidadora ha comenzado a ser definida como “la niñera del infierno”.

Este caso nos viene a recordar otro maltrato por parte de una nanny que se produjo en Estados Unidos en junio de 2016. La víctima fue un bebé de 1 año. En esa ocasión los padres contrataron a la niñera por una noche y cuando llegaron a casa el pequeño tenía el lado derecho del cuerpo lleno de moratones. Denunciaron a la mujer, pero esta salió libre de todos los cargos. ¿Por qué? Porque el bebé no sabía hablar y no podía confirmar que esa fémina había sido la causante de sus lesiones.