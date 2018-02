Los síntomas más habituales de la depresión postparto de los hombres

Como ya te hemos contado en alguna ocasión, no solo las mujeres sufren depresión postparto sino que también la pueden llegar a padecer los hombres. Y es que pueden caer en la misma como consecuencia de que se rompen sus rutinas, de que las relaciones íntimas con sus parejas ya no son igual o que se sienten menos queridos por sus parejas.

En este caso, vamos a centrarnos en lo que son los síntomas más habituales de la citada depresión. Sí, los que se consideran que pueden indicar de forma clara que un hombre está atravesando esa situación que requiere prestarle atención y ayuda:

Aumenta su carga de trabajo fuera de casa

Sin lugar a dudas, una de las más claras señales que indican que un varón sufre depresión postparto es que aumenta, de forma deliberada, su carga de trabajo. Sí, no duda en asumir más encargos y más tareas dentro de la empresa. ¿Por qué? Lo hace porque así llega más tarde a casa y se evita el tener que hacerle frente a una situación, la del rol de padre o la nueva que vive con su chica, que no le gusta.

Y es que piensa que necesita llenar su cabeza de trabajo para olvidarse del momento personal que está viviendo y al que no se adapta.

Se encuentra especialmente irritable

De la misma manera, otra clara seña de identidad que indica que un hombre sufre depresión postparto es que está muy irritable. Tiene constantes cambios de humor, se enfada por cualquier cosa y todo parece que le sienta mal.

Eso hace que no solo no disfrute de los pequeños placeres de la vida sino que sea capaz de contestar de muy mala manera. Y es que no le hacen falta motivos para enojarse.

Apuesta por aislarse de todo el mundo

Los profesionales sanitarios que estudian la depresión postparto en los hombres no dudan en afirmar que hay otro síntoma claro de la misma. En concreto, nos referimos al hecho de que los varones que la padecen apuestan por aislarse. Con esto no se trata solo de que eviten estar con sus hijos o con sus parejas sino que prefieren estar solos.

De ahí que también se alejen de sus familias y de sus amigos. Tanto es así que pueden dejar de lado por completo los hobbies y rutinas que tenía con su círculo más cercano, como salir a tomar algo o quedar para practicar algún deporte juntos.

Consideran que necesitas estar solos para no pensar en nada más, para no tener que soportar el nuevo rol que les toca.

Se siente muy cansado

Por supuesto, tampoco hay que pasar por alto que otro síntoma muy frecuente entre los hombres con depresión postparto es que se sientan cansados todo el tiempo. Sí, creen que están faltos de energía para cualquier cosa y eso va sumado a una marcada inapetencia por hacer planes, por salir, por quedar. Se sienten agotados todo el día.

Otros síntomas de la depresión postparto en los hombres

Aunque los que te hemos dado a conocer son los principales síntomas de la depresión postparto en los hombres, no podemos pasar por alto la existencia de otros. En concreto, entre esos también están algunos como estos:

Pueden llegar a sentir marcada ira tanto hacia su pareja como hacia sus hijos.

tanto hacia su pareja como hacia sus hijos. En ocasiones, sienten que están absolutamente desbordados por la situación . Tanto es así que llegan a tener la sensación de que no tienen el control de sus vidas.

. Tanto es así que llegan a tener la sensación de que no tienen el control de sus vidas. Ni que decir tiene que otra clara señal de la depresión postparto es que manifiestan una marcada pérdida de la libido . No cuentan con deseo sexual hacia sus parejas e incluso si estas les proponen un encuentro íntimo pueden llegar a rechazarlas por completo, directamente o con algún tipo de excusa.

. No cuentan con deseo sexual hacia sus parejas e incluso si estas les proponen un encuentro íntimo pueden llegar a rechazarlas por completo, directamente o con algún tipo de excusa. Una marcada frustración es la que pueden llegar a sentir los hombres. En concreto, se sienten así porque se dan cuenta que no tienen la vida que habían imaginado y porque consideran que el rol de padre no es el que habían soñado.

es la que pueden llegar a sentir los hombres. En concreto, se sienten así porque se dan cuenta que no tienen la vida que habían imaginado y porque consideran que el rol de padre no es el que habían soñado. En esta lista de síntomas de la depresión postparto tampoco hay que olvidarse de que incluso, en algunos casos, hay hombres que empiezan a abusar de medicamentos e incluso del alcohol.

A grandes rasgos, estas son las señales que hay que tener en cuenta para saber si un varón sufre o no esa situación después de haberse convertido en padre.