Be Easy, la pulsera para niños diabéticos

Unos 29.000 menores de 15 años son los que hay en España con diabetes. Y la cifra va aumentando de forma considerable. Precisamente por ese motivo, ha cobrado especial relevancia e interés un nuevo proyecto que se ha dado a conocer estos pasados días y que es una gran ventaja para esos niños. Nos estamos refiriendo a la pulsera Be Easy, que está creada y diseñada para poder ayudar a los niños diabéticos.

Sigue leyendo y conocerás todo sobre este dispositivo.

Los creadores de Be Easy

Celia Gómez Jiménez (Estudiante del Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación en la Universidad de Navarra) es la principal responsable de este proyecto que ahora nos ocupa. Y es que esta, contando con la colaboración de su hermano Eduardo (Licenciado en Medicina por la Universidad del País Vasco), ha conseguido darle forma a una pulsera muy especial. Se trata de un dispositivo que tiene como principal y claro objetivo el poder ser de gran ayuda a los más pequeños que tienen diabetes. Sí, porque les permitirá tener bajo control su enfermedad.

Un proyecto ese en el que también están colaborando dos investigadores de la citada universidad navarra: Jon Mikel Percal Ciriza (Alumno de Doctorado) e Israel Arnedo Gil (Profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica).

¿Qué es realmente y qué funciones realiza?

Para poder entender la importancia de Be Easy hay que saber que se trata de un sistema inalámbrico que se encarga de medir la glucosa de la persona en cuestión. De esta manera, alertará a esta de cuando se produzcan las situaciones que puedan llevar a generar un cuadro de hipoglucemia o de hiperglucemia.

Otros datos importantes de este sistema tecnológico son los siguientes:

Se compone de un sensor , que se coloca en la oreja y que detecta las anomalías de la glucosa en sangre, y de una pulsera . Ambos elementos se conectan entre sí haciendo uso de una tecnología que responde al nombre de Bluetooth Low Energy (BLE). Esta no solo realiza un bajo consumo de energía sino que, además, puede mantener la señal de forma ininterrumpida durante meses.

En la pulsera, la persona que la lleva puede ver los datos de la medición que se le está haciendo e incluso tiene la posibilidad de ver si hay alteraciones en la glucosa.

La medición que se realiza es de forma continua y se trata de un método no invasivo. Se presenta como una solución mucho menos “dañida” que los tradicionales pinchazos en los dedos para medir el azúcar.

El origen de Be Easy

Si importante es conocer todo lo que hemos señalado hasta el momento sobre Be Easy, también lo es saber su origen. En concreto, hay que exponer que Celia y Eduardo comenzaron a trabajar en el mismo cuando a su hermana pequeña le fue diagnosticada diabetes. Eso les hizo darse cuenta, entre otras muchas cosas, que no había un método continuo de medición y que tampoco existía ningún sistema que no fuera invasivo.

Otros datos de interés

Además de todo lo expuesto, no te olvides de tener en consideración estos otros aspectos sobre Be Easy:

Este proyecto ha conseguido ser reconocido con 10.000 euros. Se trata de la cantidad que estaba asociada al primer premio de los conocidos galardones Iníciate. Estos son convocados por el Gobierno de Navarra a través del CEIN (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra).

El dispositivo ofrece la particularidad de que permite enviar mensajes de texto a los padres del menor que lo lleve . Se trata de alertas que les indicarán que se está produciendo una alteración en los niveles de glucosa en sangre que podría provocar hipoglucemia o hiperglucemia.

Se considera que es una pulsera que, por tanto, vela por la salud del pequeño y le otorga tranquilidad y seguridad a sus progenitores.

De la misma manera, se indica que Be Easy pretende ser una solución para normalizar la enfermedad y para darles calidad de vida a quienes la sufren .

En un plazo máximo de dos años se espera que esta pulsera que nos ocupa comience a comercializarse. Así, podrían comenzar a beneficiarse de la misma muchos pequeños, que se evitarían los continuos pinchazos para obtener muestras de sangre.

A grandes rasgos, estos son los principales aspectos que se han dado a conocer sobre esta nueva tecnología, que es un paso importante para los niños con diabetes. ¿Qué te parece a ti?

Síguenos en Facebook y conocerás más novedades que puedan ir apareciendo en pro de la salud de los más pequeños.