Numerosas son las mujeres que, por cuestiones estéticas o por otros motivos, deciden colocarse implantes de silicona en sus senos. Una situación esta que puede generarles dudas una vez que se quedan embarazadas y tienen un hijo. Sí, porque les puede llevar a que se hagan una pregunta: ¿se puede dar el pecho teniendo implantes?

Si a ti también te asalta esa cuestión, te interesa seguir leyendo. Sí, porque, a continuación, te vamos a dar a conocer todos los datos que necesitas saber al respecto. Toma nota:

La regla general sobre dar el pecho teniendo implantes

Lo primero que hay que saber es que, por regla general, no hay problemas para que una mujer pueda darle el pecho a su bebé después de haberse puesto implantes. Sí, lo podrá hacer si no ha sufrido ningún tipo de problema con la intervención y los conductos del pecho, por donde sale la leche, no se han visto dañados de ninguna manera.

Es decir, se podrá acometer la lactancia si la incisión para los implantes se han hecho por la axila o por debajo del pecho.

¿De qué dependerá el que se pueda amamantar o no?

No obstante, aunque la regla general es que se pueda amamantar sin problemas, hay circunstancias que dificultarán o impedirán esa acción. En concreto, se establece que no se podrá dar el pecho cuando tengan lugar alguna de estas situaciones que ahora te exponemos a continuación:

La incisión llevada a cabo para colocar los implantes se ha realizado cerca del pezón o de la areola . Y es que esa puede obstaculizar de forma notable lo que son los conductos por los que circula la leche hacia el exterior. Es más, hay profesionales médicos que establecen que si ese corte está cerca de la areola no solo se dificultará el paso de la leche sino que hay más riesgos de que la mujer sufra mastitis.

El tamaño del implante es demasiado grande y eso trae consigo también que se hayan obstaculizado los citados conductos.

El lugar donde esté el implante también hay que tenerlo en cuenta. En este caso, hay que exponer que solo si se ha puesto por debajo del músculo no afectará para nada. Vamos, que se le podrá dar el pecho sin problemas.

Por tanto, hay que tener en consideración que para poder saber si se le puede dar el pecho o no al pequeño teniendo implantes se debe partir tanto del citado tamaño del implante como del lugar de la incisión o donde se hayan colocado aquellos.

¿La silicona entraña riesgos para el bebé?

De la misma manera, no podemos olvidarnos del hecho de que también hay muchas mujeres que se preguntan si la silicona de los implantes entraña algún tipo de riesgo para el pequeño. La respuesta es clara y firme: no.

En ese caso, hay que tener en consideración varias cuestiones importantes:

La silicona no tiene ningún peligro para el bebé .

Ese material no puede llegar al pequeño a través de la leche.

Es realmente complicado, por no decir imposible, que el implante se rompa y la silicona entre en contacto con el menor.

Otros datos de interés

Además de todo lo expuesto sobre dar el pecho con implantes, hay otros aspectos que merece la pena tener en cuenta al respecto:

Si una mujer quiere aumentar sus senos y también desea ser madre, la mayoría de los profesionales médicos aconsejan que primero tenga al bebé y le dé el pecho . Es decir, que deje para más tarde la operación . ¿Por qué? Porque es la manera de poder evitarse situaciones tales como que no pueda amamantarle por la incisión que se le ha realizado o porque sufra algún daño en el conducto de los senos.

De la misma manera, es aconsejable colocarse los implantes después de ser madre porque hay que ser consciente de que tras esa intervención serán necesarios cuidados específicos en los senos.

En el caso de que la fémina con implantes solo pueda producir una parte de la leche que necesita su pequeño, deberá apostar por contar con la ayuda de la leche de fórmula.

Es importante tener en cuenta que antes del nacimiento del bebé, se le debe indicar al médico que se tienen implantes y que se desea darle el pecho al recién nacido. De esta manera, ese profesional analizará el estado de los senos y procederá a indicar si el amamantamiento es o no una buena opción.

¿Conseguiste ya salir de dudas acerca de si se puede apostar por la lactancia teniendo implantes de silicona?