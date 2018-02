Nuevo caso de bebés intercambiados al nacer con un final sorprendente. Descúbrelo

Lamentablemente, por todo lo que eso genera de dolor en las familias, hay más de un caso de bebés intercambiados al nacer. Sin embargo, quizás ninguno resulte tan peculiar o, al menos, tenga un final tan sorprendente como el que ahora se ha dado a conocer a través de diversos medios de comunicación.

¿Te animas a descubrir qué tiene de especial y de diferente? Te lo contamos todo ahora a continuación. Toma nota:

¿Dónde ha sucedido?

En India es donde ha tenido lugar esta historia que ahora se ha hecho viral. Más en concreto ha tomado como escenario el Hospital Civil de Mangaldoi (Assam) que fue donde dos mujeres dieron a luz el mismo día y en el mismo momento.

Los protagonistas

Varias son las personas que se han convertido en protagonistas de esta historia que a nadie deja indiferente:

El matrimonio formado por Salma Parbin y Ahmed .

. La pareja formada por Anil y Sewali Boro .

. Los dos pequeños que fueron intercambiados al nacer: Junaid y Ryan Chandra.

El origen de la historia

Aunque ha sido ahora cuando se ha dado a conocer esta historia, lo cierto es que la misma se remonta al año 2015. Concretamente tiene su origen en un día de marzo cuando Salma dio a luz en el mencionado hospital indio. Una mujer que no experimentó la felicidad que imaginó sentir al tener por primera vez a su hijo en brazos.

No la sintió porque nada más entregarle al bebé tuvo la sensación de que ese no era su hijo. Y así se lo hizo comunicar a su marido, Ahmed. Sin embargo, este no le creyó, pensó que estaba afectada aún por el alumbramiento y no veía las cosas claridad.

Primeras sospechas de que la mujer tiene razón

Pasados tres meses desde el nacimiento de su hijo, el hombre comenzó a sospechar que quizás su mujer podría tener razón. Y es que veía que esta no mostraba ningún tipo de cariño hacia el pequeño y eso no le “cuadraba” de su mujer.

Por eso, decidió investigar por su cuenta para poder salir de dudas. Así, se puso en contacto con el hospital al que planteó la situación. No obstante, quien le atendió se dedicó a decirle que su mujer estaba loca.

Pero Ahmed no se rindió y consiguió conocer todos los detalles de las personas que dieron a luz el mismo día en el hospital donde nació su hijo. De esta manera fue como descubrió que esa fecha dio a luz una mujer perteneciente a la tribu Bodo, que se caracteriza porque todos sus miembros tienen los ojos muy parecidos a los tibetanos. Y precisamente Salma le había expuesto a su marido en más de una ocasión que el pequeño que tenían en casa, al que habían llamado Junaid, tenía ese rasgo facial tan singular.

El paso definitivo para saber si eran bebés intercambiados al nacer

Desde ese descubrimiento, Ahmed no cejó en el empeño de esclarecer lo sucedido. Por eso, escribió una carta al matrimonio de la tribu Bodo explicándole la situación y proponiéndole un encuentro. Este se produjo y ambas parejas pudieron descubrir al reunirse que estaba claro que sus hijos habían sido intercambiados al nacer.

No obstante, para confirmarlo todo, se realizaron unas pruebas de ADN. La primera, determinó que Junaid no era hijo biológico de Salma y la segunda, cuyos resultados no se entregaron hasta dos años después, determinó que Ryan, el bebé criado por los Bodo, era el hijo de la citada Salma.

¿Cómo acaba la historia?

Después de conocer el resultado de las pruebas todo podría hacer pensar que finalmente las familias se intercambiaron los bebés y que cada uno de estos ha crecido junto a su familia biológica. Sin embargo, no ha sido así.

Y es que en todo este tiempo los dos matrimonios han tenido una vida feliz junto a los bebés que les entregaron en el hospital, incluso Salma acabó queriendo y estrechando lazos con el pequeño. Por eso, han acudido a un tribunal del país para dejar constancia de que desean seguir tal y como están. Es decir, han expuesto que sienten que sus hijos son los que han estado criando durante todo este tiempo y que si investigaron fue simplemente porque querían saber la verdad.

¿Pensabas que esta historia iba a acabar de esa manera? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de esas familias?