Laura Matamoros se suma a la moda entre embarazadas: el belly painting

Una de las celebrities que está embarazada y que consigue despertar más atención es, sin lugar a dudas, Laura Matamoros. A punto de dar a luz a su primer hijo es como se encuentra ahora la joven que ha vuelto a ser noticia. ¿Por qué? Porque ha decidido sumarse a la moda entre gestantes: el belly painting.

Sigue leyendo y conocerás todos los datos al respecto:

¿Qué es el belly painting?

En algún artículo anterior, te hemos ya hablado del belly painting. No obstante, si no lo has leído o si te has olvidado, debes saber que se trata de una técnica que consiste en utilizar el vientre de la embarazada como si un lienzo en blanco se tratase. De esta manera, un artista crea con sus pinceles y paleta una verdadera obra de arte en la barriga de la futura mamá.

Si se ha puesto de moda entre las famosas es porque, entre otras cosas, permite guardar un bello recuerdo del embarazo.

Laura Matamoros lo elige como regalo de San Valentín

Como hemos mencionado, la ganadora de “GH Vip 4” no ha dudado en seguir también las tendencias y apuntarse a eso de belly painting. Por eso, después de estudiar a fondo a varios artistas especializados en esa técnica, la hija de Kiko Matamoros ha optado por elegir como artista a una profesional llamada Anna Torrent. Y lo ha hecho porque ha pensado que sería una manera especial de celebrar San Valentín.

En concreto, ha querido pintarse su barriga para sorprender a su chico, el cocinero Benji Aparicio. Y a tenor de lo que se ha podido ver en unos vídeos compartidos por la joven, el resultado le ha encantado. Sí, además de una sorpresa, se ha sentido emocionado por tan singular presente.

¿Qué se ha pintado en su vientre?

Hay quienes en el vientre se pintan un paisaje y también están quienes apuestan por dibujarse en la misma un bebé. Sin embargo, la televisiva ha optado porque en su barriga aparezca alguien muy especial para ella y su chico. Nos estamos refiriendo a su mascota, un perro llamado Indo, que aparece rodeado de motivos vegetales y de corazones.

El resultado ha quedado tan bien que la propia Laura ha manifestado “¡Qué bonito ha quedado! ¡Tengo hasta ganas de llorar! Y a mi pequeño parece que también le gusta, no ha parado de moverse durante toda la sesión”.

Reacciones de sus seguidores

Si los futuros papás están encantados con el belly painting, también lo han hecho los fans incondicionales de la joven. Buena muestra de eso es que en tan solo un día, la publicación ha conseguido reunir más de 48.000 “me gusta”. Además son muchas las personas que no han dudado en proceder a dejarle algún comentario, como son buena muestra los siguientes:

“Que preciosa barriga y que hermosa pintura”.

“Qué bonita barrigota. Yo echo de menos mi barrigota, tras dar a luz hace cinco semanas. Disfruta cada momento del embarazo, pasa rapidísimo”.

“Una pasada el dibujo. Me encanta que te decidieras por Indo…algo que para ti y tu pareja es importante. Lo digo para esa gente que no lo entiende…que a día de hoy sigue habiendo gente dando el coñazo y preocupándose más de tu vida que de la de ellos”.

Un mensaje ese último que se refiere a algunos comentarios que le han dejado manifestándose en contra del dibujo que se había hecho en su barriga. Un ejemplo de esa postura es la reacción de este internauta: “que tendrá que ver su chucho con su bebé, qué mal gusto”.

Recta final del embarazo

En el tercer trimestre de gestación se encuentra Laura Matamoros que está llevando muy bien la misma. Así, la hemos podido ver cómo evoluciona el embarazo a través de su canal “Inside Laura” en mtmad e incluso, a través de sus perfiles en redes sociales, ha compartido momentos con sus amigas como en el reciente cumpleaños de Nagore Robles.

De la misma manera no ha dudado en colgar cómo se está preparando físicamente para poder afrontar el parto y cómo ha renovado su vestuario. Todo eso y mucho más está haciendo en este último tramo de la gestación, en el que aún le queda encontrar un nombre para su hijo. Un pequeño al que Laura, de manera divertida, se ha referido en alguna ocasión como “el bebé sin identidad”.