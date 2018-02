Celebra un San Valentín diferente en familia. Hazlo con los mejores libros infantiles para entender el amor

Horas son las que quedan para que llegue San Valentín. Y tú este año lo quieres celebrar en familia. Por eso, te encuentras organizando distintas actividades. Entre esas puede estar el disfrutar juntos de la lectura de alguno de los libros infantiles que la editorial madrileña Kókinos ha seleccionado para festejar el Día de los Enamorados.

Se trata de publicaciones que giran en torno a los sentimientos, concretamente al amor. Más en concreto, con cualquiera de esas lo que se pretende es demostrar que hay muchas maneras de entender, interpretar e incluso vivir las emociones. De ahí que cada una de las historias que se narran vengan a ser un viaje divertido, interesante, enriquecedor y especial por el verdadero interior del ser humano.

¿Te animas a conocer las propuestas de la citada editorial que están ilustradas de manera mágica? Estas son:

“Cosas con plumas”

Jorge Luján y Mandana Sadat son quienes se encuentran detrás de esta historia con la que se viene a plantear la posibilidad de que los ángeles también tienen la capacidad para enamorarse.

Todo eso lo expone a través de un relato, adecuado para cualquier edad, en el que se conoce cómo vive un ángel o qué siente. Y es a través de ese personaje como deja sobre la mesa una serie de múltiples interpretaciones acerca de la vida y el amor.

“Enamorados”

Rébecca Dautremer es, por su parte, la autora de este otro libro infantil, ideal para disfrutar en familia en este San Valentín. El protagonista no es otro Ernesto, que se encuentra perdidamente enamorado de Salomé. No obstante, pronto caerá en la cuenta de que cómo puede amar si en realidad no sabe lo que es el amor.

Por eso, se comenzará a desarrollar una historia donde irán apareciendo multitud de personajes de lo más singulares. La labor que realizarán esos será la de hacer entender tanto a la figura central como al lector qué es el amor. Sí, darán las claves para poder comprender el sentimiento más bonito, más especial y más único del mundo.

“La línea blanca (o cómo papá convenció a mamá)”

Andreas Német y Hans-Christian Andersen son los autores de este otro libro propuesto por la editorial Kókinos para festejar el Día de San Valentín.

Se presenta como historia que consigue enamorar tanto a los niños como a los adultos. En este caso, los padres son los protagonistas de esta narración que viene a presentarse como “un canto al amor adulto”. Sí, pero con la singularidad de que esos personajes y el amor que se profesan serán vistos y analizados desde la perspectiva inocente e infantil de los más pequeños.

“El peor cumpleaños de mi vida”

El amor en general y, de modo especial, el amor a lo diferente e incluso la tolerancia, la no discriminación y el respeto a los demás son los valores que se consiguen inculcar a los lectores con este libro ilustrado. Se trata de una publicación de la que es autor Benjamin Chaud.

El protagonista es un pequeño que ha sido invitado a la fiesta de cumpleaños de la niña que le gusta, que no es otra que Julia. Feliz es como se encuentra por asistir a esa celebración, a la que decide acudir con su inseparable amigo, el peluche Manoplas.

Muchas ilusiones son las que tiene depositadas en esa fiesta. Sin embargo, nada sucederá como lo tenía planeado, pues las cosas comenzarán a salir mal. No obstante, el protagonista vendrá a dejar patente que siempre, pase lo que pase, hay que saber levantarse y seguir hacia adelante.

¿Qué te parecen las propuestas que ha presentado la mencionada editorial Kókinos, con más de 20 años de experiencia, para la fiesta de San Valentín? Son libros en los que “el amor ocupa un lugar privilegiado en la temática. Pero no es un amor convencional y en su faceta más tradicional, tiene un toque diferente”.

¿Te vas a animar a pasar el Día de los Enamorados leyendo esas historias en familia? De esta manera quizás tus hijos puedan entender qué es el amor, qué significa y los tipos de él que existen. Y eso sin olvidar que lo pasaréis en grande compartiendo tiempo juntos y que les inculcaréis el hábito de la lectura.