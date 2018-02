La hija de Kylie Jenner se convierte en la bebé que bate récord de likes en Instagram

Numerosas son las celebrities que existen en el mundo y que consiguen despertar un gran interés entre los ciudadanos de a pie. No obstante, sin lugar a dudas entre esas destaca la familia Kardashian. Y es que todo lo que hagan sus miembros genera una gran expectación. Y buena muestra de eso es que la recién nacida de Kylie Jenner acaba de romper con el récord de likes que había en Instagram.

Conoce todo sobre esta historia a continuación.

Kylie Jenner da a luz

Hablar de Kylie Jenner supone hacer mención a la menor de las hermanas Kardashian. Es una joven de 20 años y que acaba de convertirse en mamá por primera vez. Ha tenido una niña junto a su chico, el rapero Travis Scott.

Durante mucho tiempo se había especulado con el hecho de que pudiera estar esperando un bebé. Sin embargo, ha conseguido llevar la gestación en el más absoluto secreto. Lo ha hecho hasta ahora, pues no ha dudado en anunciar que ha dado a luz a su primera pequeña. En concreto, esta vino al mundo el pasado día 1 de febrero, para alegría de toda su familia.

La feliz mamá compartió, en primer lugar, una publicación en su perfil de Instagram dando una explicación a sus seguidores por ocultar el embarazo:

“Lamento haberlo mantenido en secreto a pesar de todas las suposiciones. Entiendo que estéis acostumbrados a que os lleve conmigo en todos mis viajes, pero mi embarazo decidí no mostrarlo al resto del mundo. Sabía como prepararme yo sola para este papel de la forma más positiva y saludable, libre de estrés, porque sabía que mi bebé sentiría cada cosa que me pasase. Por tanto, he decidido hacerlo así por mi pequeña vida y nuestra felicidad. El embarazo ha sido la experiencia más bonita y fortalecedora de mi vida, me ha cambiado la vida y voy a echar de menos esa etapa. Estoy muy agradecida con mis amigos y mi familia por ayudarme de la mejor forma posible”.

Una familia, la Kardashian, que se está ampliando de manera considerable. Y es que recientemente Kim tenía a su tercer hijo, mediante gestación subrogada, y otra de las hermanas, Kloe, tiene previsto dar a luz en primavera.

La pequeña es presentada en sociedad

Después del anuncio de su embarazo y de su parto, Kylie no ha dudado en compartir con sus seguidores la primera fotografía en Instagram de su pequeña. Una menor a la que ha decidido darle el nombre de Stormi.

En concreto, ha subido una imagen de la manita de la recién nacida agarrando el dedo de su mamá. Una tierna instantánea que rápidamente ha encandilado a los usuarios de la mencionada red social.

Se bate el récord de likes en Instagram

Aunque el nombre de la última Kardashian ha generado numerosos memes en la Red, la particularidad de todo es que su primera foto ha conseguido batir el récord de likes que actualmente existía en Instagram.

Y es que en un solo día ha logrado superar la barrera de los 14,9 millones de “me gusta”. Una verdadera barbaridad que ha llevado a que Stormi sea la verdadera reina del citado espacio web.

Otros famosos que rompieron las estadísticas

Con el “reinado” de la bebé Kardashian en Instagram se viene a establecer que queden destronadas otras imágenes de celebrities, con sus embarazos o bebés, que hasta ahora eran las que habían conseguido más respaldo. En concreto, estos eran los monarcas del récord hasta este momento:

El futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo consiguió algo más de 11,3 millones de likes con la fotografía que subió el pasado mes de noviembre de 2017. Era una instantánea en la que mostraba al mundo el nacimiento de su cuarto hijo, la pequeña Alana Martina , fruto de su relación con Georgina Rodríguez. En concreto, en esa imagen aparecía el deportista con la bata de quirófano junto a su chica, la recién nacida y su hijo mayor.

consiguió algo más de 11,3 millones de con la fotografía que subió el pasado mes de noviembre de 2017. Era una instantánea en la que mostraba al mundo el nacimiento de su cuarto hijo, la pequeña , fruto de su relación con Georgina Rodríguez. En concreto, en esa imagen aparecía el deportista con la bata de quirófano junto a su chica, la recién nacida y su hijo mayor. La cantante Beyoncé, por otro lado, logró reunir unos 11,2 millones de “me gusta” con la instantánea que decidió colgar hace un año. Nos estamos refiriendo a la que utilizó para compartir con todo el mundo la buena nueva de que estaba embarazada y de que, además, esperaba gemelos.

¿Quién conseguirá “destronar” a Stormi?