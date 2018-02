Bitcoin. El nombre que eligen unos padres para su bebé

Numerosos son los padres que encuentran dificultades para encontrar el nombre para su hijo y otros lo tienen clarísimo y apuestan por uno que sea tendencia. Y eso sin pasar por alto a los que optan por la originalidad. Precisamente en este último grupo se hallan los padres primerizos que no han dudado en llamar a su bebé Bitcoin.

Sí, como lo has leído. ¿Quieres conocer más datos al respecto? Te los contamos a continuación. Toma nota:

¿Dónde ha sucedido?

En Crimea es donde ha tenido lugar tan curioso hecho. Más en concreto ha sido en la ciudad de Simferópol, que es donde reside la familia que se ha convertido en noticia.

Los protagonistas

Tres podemos decir que son las figuras que han conseguido relevancia con tan curioso hecho:

El bebé al que se le ha dado el nombre de Bitcoin, que es el primer hijo para sus padres. Vino al mundo recientemente, de manera sana y pesando 3 kilos.

Oleg, de 31 años, y su esposa que tenían muy claro como querían que se llamara su primogénito. Y por eso se han convertido en noticia.

¿Por qué le han dado en llamar Bitcoin?

Si estás al día de la tecnología y de sus avances, posiblemente sepas lo que es Bitcoin. En el caso contrario, no te preocupes, que te lo vamos a explicar. Se trata, ni más ni menos, que de una criptomoneda. Es decir, de un sistema de pago y mercancía que se utiliza para intercambiar tanto bienes como servicios.

Viene a ser, por tanto, una moneda electrónica que si ha comenzado a conseguir éxito en los últimos tiempos es porque destaca por ser de fácil intercambio. No obstante, también se subraya su seguridad e incluso su eficiencia. Eso sin olvidar otras ventajas como que se puede usar en todo el mundo, que es descentralizada, que es imposible de falsificar y que no existen intermediarios de por medio.

Después de saber qué es, te estarás preguntando: ¿por qué esos padres de Crimea han llamado Bitcoin a su hijo? Muy sencillo. Según han dado a conocer a diversos medios de comunicación lo han hecho porque el padre considera que ese tipo de moneda le ha permitido conseguir una importante estabilidad económica. Es más, le ha dado la oportunidad de conseguir un importante desarrollo profesional.

De esta manera, Oleg le rendía un homenaje a la citada criptomoneda por todo lo que ha supuesto para su familia.

Ya tienen nombres para los hijos siguientes

Si te parece peculiar el citado nombre del bebé, espera. Los padres de este ya tienen muy claro cómo se llamaría el próximo hijo que tuvieran:

Si fuera otro niño lo inscribirían en el Registro Civil como Satoshi . ¿Por qué? Porque así se da en llamar el creador y fundador del Bitcoin Satoshi Nakamoto.

En el caso de que fuera una niña, esta respondería al nombre de Dasha. Sí, porque este nombre es el que tiene otra importante criptomoneda.

¿Qué te parecen? ¿Increíbles también no?

Otros padres llaman a su hijo…Goku

Si te resulta imposible de creer o bien ridículo el que unos padres llamen Bitcoin a su bebé, espera porque no es el único caso singular. Precisamente ahora hemos conocido la historia de otra pareja que ha dado a su hijo el nombre de Goku, como el protagonista de la serie “Bola de Dragón”.

En concreto, es un matrimonio de Arizona que no se ponía de acuerdo en el nombre del pequeño. El padre, fan de la mencionada serie, tenía claro que quería que fuera Goku, pero su mujer no. Sin embargo, esta, pensando que no lo conseguiría, le propuso un trato: si lograba que 1.000 personas en Facebook le dieran respaldo para ponerle ese nombre, podría hacerlo.

Así, sin pensarlo, el adulto colgó una publicación pidiendo el apoyo y arrasó. Sí, porque en tan solo un día no logró reunir 1.000 “me gusta” sino la friolera de 1.500.000. Vamos, que le ha ganado la batalla a su esposa y ahora a esta, que está a punto de dar a luz al pequeño, no le ha quedado más remedio que aceptar que se llame Goku. En concreto, su nombre será Goku Sánchez.

¿Serías tú capaz de hacer una apuesta de ese tipo para decidir cómo se llamará tu hijo? ¿Te gustaría que tuviera un nombre tan original y sorprendente como los citados?