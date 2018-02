Segundo caso de bebé con salmonela en España tras consumir leche de Lactalis

Hace unas semanas te dimos a conocer que se había producido un hecho grave en nuestro país en relación a la alimentación infantil. En concreto, te expusimos que había un bebé con salmonela después de haber consumido leche contaminada del grupo francés Lactalis. Pues bien, hoy hemos sabido que se ha detectado un segundo caso en nuestro país.

Sigue leyendo y conoce todos los datos que se han hecho públicos hasta el momento al respecto.

¿Dónde ha sucedido?

En el norte del país es donde ha tenido lugar este nuevo caso de salmonela. Y es que así lo ha confirmado el Departamento de Salud del País Vasco. En concreto, mediante un comunicado ha venido a exponer que un bebé ha sido atendido en el Hospital Universitario Basurto, situado en Bilbao, por salmonela.

El segundo bebé con salmonela en España

Un bebé vasco es el segundo caso de salmonela en España por culpa de la leche contaminada del grupo Lactalis. Según se ha dado a conocer este menor es un lactante que se ha visto afectado por esta patología después de haber consumido leche maternizada de la mencionada marca francesa.

Afortunadamente el pequeño se encuentra bien, después de ser atendido por el pertinente equipo médico. No se encuentra ingresado en el centro hospitalario, pero sí esta siendo sometido a un profundo y exhaustivo seguimiento para tener bajo control su estado de salud. Y es que es la manera de poder actuar rápidamente en caso de que sufra síntomas más graves o consecuencias más adversas.

El primer caso

Hay que tener en cuenta que el primer caso de bebé con salmonela ocurrió también en el País Vasco. Más exactamente sucedió en Barakaldo, donde el menor de cinco meses de edad fue atendido. Un pequeño que sí tuvo que ser ingresado hasta en dos ocasiones en el Hospital de Cruces porque presentaba síntomas contundentes tales como diarreas y fiebre alta.

Reacciones ante los casos de salmonela

Como no podía ser de otra manera, desde el grupo Lactalis se ha realizado un comunicado público y oficial para poder hacerle frente a la situación. En concreto, hace unas horas el presidente de dicha marca láctea, Emmanuel Besnier, no ha dudado en pedir disculpas a todas las familias afectadas así como también a todos sus consumidores.

No obstante, esas palabras no han sido del todo bien acogidas por el presidente de la asociación de familias de víctimas, Quentin Guillemain. Y es que ha expuesto que unas disculpas sin reconocer la responsabilidad que tiene Lactalis no sirven para nada.

Retirada de productos

En pro de la seguridad de todos, hay que recordar que en nuestro país hace semanas que, siguiendo el protocolo establecido para situaciones como esta, se llevó a cabo la inmovilización de lo que era la leche artificial del citado grupo francés.

No obstante, para que la ciudadanía esté convenientemente informada y evite el consumo de productos de esa marca que puedan estar contaminados, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tomado medidas. En concreto, ha optado por recoger en su página web todos los productos que han sido retirados del mercado y que tienes a tu disposición en el siguiente enlace: http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/temas_de_interes/lactalis_francia.htm

Se viene a indicar, además, que los consumidores que puedan tener en casa alguno de los productos pertenecientes a esos mencionados lotes, que nos los tomen bajo ningún concepto. Es más, lo recomendable es que no los ingieran y, al mismo tiempo, procedan a devolverlos al punto de venta donde los adquirieron.

No obstante, en el caso de que puedan tener alguna duda o pregunta al respecto de los productos de Lactalis, este grupo ha procedido a habilitar un número de teléfono para resolver cuestiones de diversa índole. Ese no es otro que el 900102336.

Por todo lo expuesto, comprueba bien si tienes en casa alguno de los artículos citados en el listado y si es así ni se te ocurra dárselo a tu bebé. Es la mejor manera de evitar que pueda correr el riesgo de contagiarse de salmonela.