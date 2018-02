Cómo celebrar San Valentín tras ser padres

El Día de los Enamorados se ha convertido en la excusa ideal para poder disfrutar de una jornada especial con la pareja. Así, frente al estrés diario y la falta diaria de tiempo para estar juntos, el 14 de febrero es el momento perfecto para poder sentirse como unos verdaderos enamorados. No obstante, no todo el mundo lo tiene tan fácil para celebrarlo. Y es que hay quienes, frente a años anteriores, este año tienen un hijo. De ahí que en su caso deban aprender de qué manera festejar un San Valentín para padres.

Nosotros pretendemos ayudar a todas esas parejas que cuentan con un pequeño en casa y van a vivir su primer Día de los Enamorados con él. Por eso, a continuación, vamos a darles una serie de ideas para que esa fecha resulte especial y puedan disfrutar de tiempo juntos.

Consideraciones previas

Antes de entrar de lleno en el establecimiento de planes para San Valentín siendo padres hay que tener en cuenta varios aspectos importantes:

Como cada niño tiene unas necesidades y unos horarios, es fundamental que los adultos se adapten a esas. Es decir, que tengan en consideración el momento de sus tomas o sus horas habituales de descanso para así organizar sus planes.

Las parejas que cuenten con padres o hermanos que puedan encargarse de cuidar durante unas horas al menor lo tienen más fácil. Y es que podrán disfrutar de momentos juntos en el Día de los Enamorados y teniendo la tranquilidad de que el niño está bien cuidado.

Quienes no tengan a familiares con los que dejar al pequeño durante un tiempo, tienen dos opciones: contratar a una niñera, lo que supondrá un coste económico, o celebrar esa fecha en casa.

Sí se tiene a niñera

Las parejas que puedan dejar a su hijo con los abuelos o los tíos, por ejemplo, tienen más facilidad para organizar su celebración del Día de los Enamorados. Eso sí, de igual modo, deben optar por tener en consideración los horarios y rutinas de su pequeño.

Partiendo de todo eso, cuentan con una serie importante de planes para elegir y volver a disfrutar de su tiempo simplemente como pareja:

Salir a comer o a cenar al restaurante de moda . También cabe la posibilidad de hacerlo a uno de los locales preferidos y al que hace mucho que no se acude por estar cuidando al bebé.

Desde que una pareja tiene un hijo debe combinar el trabajo con el cuidado del pequeño, las tareas domésticas…Por eso, puede ser que se encuentre estresada. De ahí que la mejor opción sea apostar por acudir a un spa o bien a una sesión de masaje, algunas de las cuales se realizan en pareja.

Si el pequeño se encuentra bien y ya ha dejado de tomar el pecho cabe la posibilidad de disfrutar San Valentín con una noche fuera de casa muy romántica. Para eso, se puede optar por reservar una cena en un buen restaurante y luego hacer lo propio con una habitación de hotel. De esta manera, durante la velada la pareja volverá a disfrutar solo y exclusivamente de tiempo para sí misma. Sí, para tener una noche donde el amor, el romanticismo y la intimidad sean las verdaderas claves.

Si no se cuenta con niñera

En el caso de que los adultos no tengan con quien dejar al hijo y no quieran o no puedan contratar a una niñera, también pueden optar por otros planes de San Valentín para padres. Planes caseros que deberán realizarse mientras el pequeño descansa:

Pueden organizar un almuerzo o una cena especial en casa teniendo en cuenta los horarios que tiene el pequeño para echar la siesta o dormirse por la noche. De esta manera, cuando el menor esté en su cuna los papás podrán disfrutar de ese tiempo merecido para ellos. Para no tener que estresarse con la preparación del menú pueden directamente proceder a llamar al restaurante con servicio a domicilio .

Otra alternativa es proceder a disfrutar de una sesión de manta y sofá juntos y tranquilos. Así aprovecharán para gozar de ese momento de tranquilidad y acurrucados con un buen vino y viendo una película o una serie de televisión que les guste.

También cabe la posibilidad de que deseen disfrutar de un rato de intimidad. En ese caso, pueden optar por darse juntos un baño, por relajarse con unos masajes mutuos o por tener esas relaciones sexuales que desde la llegada del pequeño ya no son tan frecuentes.

Por supuesto, no hay que pasar por alto que las parejas que no tienen niñera, también pueden salir de casa para celebrar San Valentín. Lo único que quizás pueda resultarles más engorroso tener que ir cargando con el carrito y todos los artículos que necesite el bebé.