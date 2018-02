Viral que te emocionará: una niña canta a su hermano con síndrome de Down

Numerosos son los virales que nos van llegando. Unos nos hacen reír, otros consiguen dejarnos con la boca abierta y, en tercer lugar, nos encontramos con los que logran emocionarnos. Y precisamente en este último grupo se encuentra el que ahora queremos darte a conocer. En el mismo se puede ver cómo una niña canta a su hermano con síndrome de Down.

Sigue leyendo y conocerás esta hermosa historia de amor y protección.

¿Dónde ha sucedido?

En Estados Unidos es donde ha tenido lugar esta historia que ahora ha conseguido emocionar a medio mundo. Más en concreto, ha tomado como escenario Utah, que es donde residen los protagonistas.

Los protagonistas

Dos podemos decir que son las figuras que ahora son noticia gracias a este vídeo que se ha hecho viral. Nos estamos refiriendo a dos hermanos:

Lydia , una niña que ha demostrado la ternura con la que cuida a su hermano.

El origen de la historia

Hace unos días fue cuando tuvo este hecho que ahora se ha convertido en noticia. Al parecer la madre de los pequeños, Amanda, estaba en casa con sus hijos y necesitaba darse una ducha. Por ese motivo, no dudó en pedirle a su primogénita si podía hacerle el favor de cuidar al benjamín de la casa mientras ella se encontraba en el baño.

Una petición que rápidamente tuvo como respuesta un gran “sí”. Y es que Lydia adora a su hermano y disfruta compartiendo tiempo a su lado.

La niña canta a su hermano con síndrome de Down

¿Qué manera tuvo la menor de entretener a Bo mientras su madre se duchaba? Muy sencillo, se puso a cantarle. Sí, sacó su guitarra y comenzó a interpretar la canción “You are my sunshine” (“Tú eres mi sol”), que fue compuesta por Charles Mitchell y Jimmie Davies. Un single que ha sido interpretado desde entonces por una larga lista de intérpretes importantes como Aretha Franklin, Ray Charles o Johny Cash.

La melodía pronto cautivó al pequeño que, poco después, comenzó a cantar junto a su hermana. Así, crearon un dúo improvisado que consigue emocionar a cualquiera.

El vídeo se hace viral

Nada más salir de la ducha, Amanda fue a buscar a sus hijos para ver qué tal estaban. Y se los encontró así, tirados en el suelo de casa y cantando juntos. Tan especial le pareció ese momento que no dudó en grabarlo con su cámara y, después, lo compartió en redes sociales.

En su perfil de Facebook fue exactamente donde la madre colgó esas imágenes, que acompañó del siguiente mensaje: “Mi hija Lydia está vigilando a Bo, su hermano, mientras yo estaba en la ducha. Salí y me encontré con esto. Si ella no hubiese tenido una guitarra no sé cómo le habría cuidado. Esta fue su forma de hacerlo. Es una prueba de que la musicoterapia funciona. Bo tiene 25 meses de edad y cuenta con un vocabulario de 12 palabras. Cada palabra que ha aprendido ha sido a través de la música y del canto”.

Fenómeno en la Red

Como hemos mencionado, este vídeo se ha convertido rápidamente en viral. Y es que nadie ha podido evitar emocionarse con las imágenes. En concreto, ha reunido ya más de 59 millones de reproducciones, se ha compartido en más de 1,2 millones de veces y ha logrado reunir más de 153.000 comentarios. Exactamente entre los mensajes de los internautas destacan algunos como estos:

“Este es un vídeo realmente conmovedor , un precioso momento capturado. Me encanta, amo a la hermana, amo a Bo. Mi corazón está emocionado”.

, un precioso momento capturado. Me encanta, amo a la hermana, amo a Bo. Mi corazón está emocionado”. “Lección de vida. Hermoso vídeo para las personas con hijos con enfermedades genéticas raras y sus buenos momentos. Compartir esto solo nos da felicidad”.

“Ver este vídeo me ha llenado de felicidad por completo”.

“Tu familia inspira a otras muchas, como la mía. Mi hijo no me cree cuando le digo que la música puede cambiar el mundo. Aquí lo realmente importante es ese dulce niño y su hermana mayor que nos muestran una bonita historia de amor. Dios bendiga a tu familia. Sigue con esa guitarra”.

“Tu hija es una estupenda hermana mayor. Quizás sea una posible vocación para ella”.

¿Qué te ha parecido a ti el vídeo? ¿También ha logrado emocionarte?