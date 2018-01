Policía descubre perdido y deambulando por las calles a un niño de 3 años y su madre no va a buscarlo hasta que no pasan 14 horas. ¿Por qué?

Todos pensamos en una madre como alguien responsable, protector y preocupado por sus hijos. Sin embargo, está claro que hay algunas mujeres que precisamente no responden a esa imagen. Y buen ejemplo de eso es la que ahora se ha hecho noticia en nuestro país por un caso singular. En concreto, nos estamos refiriendo al del niño de 3 años que estaba perdido y deambulando solo por las calles. Un pequeño que fue encontrado por la policía y cuya madre no fue a buscarlo hasta que no pasaron 14 horas. ¿Por qué? Te lo contamos a continuación.

Sigue leyendo y conocerás todos los datos de esta peculiar historia.

¿Dónde ha sucedido?

En Alicante es donde ha tenido lugar la historia que ahora nos ocupa. Más en concreto ha sucedido en la ciudad de Torrevieja que es donde residen los protagonistas del caso.

Los protagonistas

Dos podemos decir que son las figuras fundamentales de esta noticia que rápidamente se ha hecho viral:

Un niño de 3 años que se encontraba perdido y deambulando solo por el paseo marítimo de la urbe hasta que la policía lo descubrió.

que se encontraba perdido y de la urbe hasta que la policía lo descubrió. La madre del menor, una británica de 34 años que lleva viviendo varios años viviendo en Castellón. Una mujer que, tras perder a su hijo, dejó a las autoridades boquiabiertas con su actitud.

El origen de la historia, niño de 3 años perdido

El pasado miércoles fue cuando tuvieron lugar los hechos que ahora se han convertido en noticia viral. Todo da comienzo cuando, en torno a las 20:30 horas, el empleado de un local del paseo marítimo de Torrevieja ve deambulando a un niño pequeño por la zona. El menor está descalzo, va vestido con pijama y calcetines. No hay ningún adulto con él y queda patente que se encuentra perdido.

Al ver esa situación, el citado trabajador alerta de inmediato a la policía para que pueda ayudar al pequeño.

La actuación policial

De manera rauda, varios agentes se personan en el paseo marítimo y se topan con el niño. Este no lleva ningún de identificación, está tranquilo y solo responde con monosílabos a las preguntas que le hacían. Esa situación, unida a que no se había dado ninguna alerta de la existencia de un pequeño desaparecido, deja a los policías desconcertados.

Acto seguido lo llevan al Hospital Universitario de la ciudad y allí se le examina para poder comprobar en qué estado de salud se encontraba. Afortunadamente está bien, no presenta ningún tipo de daño.

Aparece la madre en escena

El mismo empleado que descubrió deambulando al pequeño fue el que, una hora después de haber avisado a la policía, se da cuenta de que hay una mujer en el paseo que parece estar buscando a alguien. Se acerca a ella, le pregunta y así descubre que es la madre del niño.

El trabajador le da cuenta de que su hijo ha sido “rescatado” por la Policía Local. Es más, le dice que rápidamente avise a la misma y acuda hasta donde está su hijo.

Ante esa situación, ¿qué hace la fémina? Marcharse a casa. Sí, como lo estás leyendo. En lugar de acudir de forma rauda hasta la comisaría en cuestión, se marcha y no es hasta catorce horas después cuando, mediante una llamada telefónica, pregunta a los agentes dónde y cómo se encuentra el niño. A las 8:30 horas fue cuando realiza ese contacto y los policías le dicen que rápidamente se persone allí. Sin embargo, parece ser que se lo toma con tranquilidad y hace acto de presencia a las 10:30 horas.

Más datos

Además de todo lo expuesto, hay otra serie de aspectos que merece la pena destacar de esta historia: