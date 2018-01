Kate Middleton quiere dar a luz en casa

Numerosas son las celebrities que ahora se encuentran embarazadas. Sin embargo, entre todas hay una que ha despertado un gran interés y que genera numerosas portadas. Nos estamos refiriendo a Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, que se encuentra esperando su tercer hijo. Una mujer que hoy vuelve a ser noticia. ¿Por qué? Porque parece ser que quiere dar a luz en casa.

Sigue leyendo y conocerás todos los datos que se han publicado hasta el momento.

La noticia sobre Kate Middleton

En diversos medios de comunicación británicos, como “Daily Mail” o “Sunday Express”, es donde ha aparecido la noticia de que la esposa del príncipe Guillermo quiere un parto en el hogar. Parece ser que fuentes cercanas a la joven han filtrado esa información, por lo que se muestra como realmente veraz.

Es más, se ha venido a indicar que parece ser que la futura mamá ya se planteó el dar a luz en casa en su segunda gestación. Sin embargo, en esa ocasión por recomendación médica parece ser que, al final, se echó para atrás.

Las razones por las que quiere dar a luz en casa

No hay un único motivo para que Middleton quiere traer al mundo a su hijo en el calor de su hogar, en su casa de Anmer Hall (Norfolk). En concreto, son varias las razones para que haya pensado esa opción y cada vez tenga más claro que es lo mejor que puede hacer:

Considera que dar a luz en un hospital, como hizo en los dos casos anteriores, propicia que se cree un enorme revuelo mediático . En concreto, no se siente a gusto con la cantidad de medios y cámaras que le esperan, sobre todo, al recibir el alta.

. En concreto, no se siente a gusto con la cantidad de medios y cámaras que le esperan, sobre todo, al recibir el alta. Se evitaría también que numerosos curiosos se agolparan en los alrededores del centro hospitalario y que, por tanto, se crearan colapsos de tráfico, dificultades para entrar y salir del lugar, malestar de los vecinos de la zona…

y que, por tanto, se crearan colapsos de tráfico, dificultades para entrar y salir del lugar, malestar de los vecinos de la zona… De la misma manera, otro motivo es que es consciente de que su ingreso hospitalario crea incomodidad tanto a los profesionales médicos y sanitarios en general como a los demás pacientes . Sí, porque todos ellos tienen que soportar fuertes medidas de control y seguridad.

. Sí, porque todos ellos tienen que soportar fuertes medidas de control y seguridad. Por supuesto, Kate Middleton tiene claro que dar a luz en su hogar sería una manera de hacerlo en un ambiente mucho más cómodo , más cálido y, sobre todo, mucho más privado. Sí, en un espacio donde mantendrían la intimidad en todo momento.

, más cálido y, sobre todo, mucho más privado. Sí, en un espacio donde mantendrían la intimidad en todo momento. También se ha venido a indicar por las fuentes que han filtrado la información que la duquesa considera que, al mismo tiempo, un parto en casa permitiría a su marido y a sus hijos mayores el vivir una experiencia única. En especial los niños, los príncipes George y Charlotte, podrían asistir e incluso “colaborar” en el nacimiento de su nuevo hermano.

¿Y entonces?

Por el momento no se ha confirmado el posible alumbramiento en la vivienda de los duques de Cambridge. No obstante, parece que esa idea cada vez se está haciendo más firme en la pareja. Así, se ha filtrado que el príncipe Guillermo quiere contentar a su esposa y la apoya en esta decisión. Una postura que, además, está avalada porque, salvo contratiempos puntuales, el embarazo no está presentando ninguna complicación seria que estableciera que el parto debe producirse en el hospital sí o sí.

Se recuperaría la tradición

En el caso de que finalmente Kate dé a luz a su hijo en su hogar se volvería a recuperar una tradición de la familia real británica. Sí, porque durante mucho tiempo sus mujeres llevaron adelante sus partos en sus correspondientes residencias.

Buen ejemplo de eso es que la reina Isabel II, bisabuela del pequeño que viene en camino, dio a luz a sus cuatro hijos en el Palacio de Buckingham: Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. Es más, incluso la reina Victoria nació en el Palacio de Kensington en el año 1819.

Sea como sea, habrá que esperar para salir de dudas respecto a si opta por su hogar o por el hospital para dar a luz. Un parto que está previsto para abril y que de producirse finalmente en casa permitiría a los padres ahorrarse el coste de 6.581 dólares por noche que cuesta una suite en el Hospital St Mary de Londres donde nacieron los dos hijos mayores.