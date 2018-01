Estoy embarazada y no tengo síntomas. ¿En verdad es eso posible?

Cuando todos pensamos en una gestación, nos viene a la mente una etapa realmente especial en la vida de cualquier mujer. No obstante, no hay que pasar por alto que también es un momento lleno de molestias que dificultan el día a día. Sin embargo, hay que saber que, aunque no es lo más habitual, hay mujeres que reconocen que no tienen síntomas.

Sí, como lo has leído. Sigue leyendo y descubrirás toda la información al respecto.

¿Es posible un embarazo sin síntomas?

Aunque no es lo más común, lo cierto es que hay féminas que pueden llevar adelante lo que se conoce como embarazo sin síntomas o embarazo asintomático. El hecho de que no tengan que hacerle frente a esos no significa que haya un problema en la gestación. Y es que hay que tener muy claro que cada mujer es diferente y cada gestación también.

De ahí que no haya que asustarse si en un momento se descubre que se está esperando un hijo pero no se han experimentado las molestias habituales.

¿Cuáles son los síntomas que no padecen?

Las gestantes que llevan adelante un embarazo sin síntomas, por regla general, tienen la ventaja de no padecer los que exponemos a continuación que son de los más molestos:

Las náuseas matinales . Sin lugar a dudas, uno de los síntomas más “típicos” que experimentan las mujeres durante la gestación es el conjunto de náuseas que sienten cada mañana nada más levantarse de la cama . La situación es realmente molesta y les puede condicionar su día a día. Precisamente por eso se hace necesario que tomen medidas para evitarla. En concreto, entre los trucos más recomendables están tomar unas galletas saladas antes de levantarse de la cama, oler limón nada más despertarse, tomar jengibre…

. Sin lugar a dudas, uno de los síntomas más “típicos” que experimentan las mujeres durante la gestación es el conjunto de . La situación es realmente molesta y les puede condicionar su día a día. Precisamente por eso se hace necesario que tomen medidas para evitarla. En concreto, entre los trucos más recomendables están tomar unas galletas saladas antes de levantarse de la cama, oler limón nada más despertarse, tomar jengibre… Los vómitos . Estos no solo son habituales entre las futuras mamás sino que, además, se convierten en una de las principales señales que vienen a indicar que se está esperando un bebé . No obstante, como hemos mencionado, hay féminas que no saben que llevan un feto en su interior porque no los sufren en absoluto.

. Estos no solo son habituales entre las futuras mamás sino que, además, se convierten en una de las . No obstante, como hemos mencionado, hay féminas que no saben que llevan un feto en su interior porque no los sufren en absoluto. Los mareos . Numerosas son las féminas que también en algún momento de la gestación, especialmente en el primer trimestre , padecen de mareos. Un cuadro de anemia suele ser uno de los principales responsables de los mismos, junto al aumento de la hormona gonadotropina coriónica en la sangre.

. Numerosas son las féminas que también en algún momento de la gestación, especialmente en el , padecen de mareos. Un cuadro de suele ser uno de los principales responsables de los mismos, junto al aumento de la hormona gonadotropina coriónica en la sangre. El cansancio es, de igual modo, muy habitual entre las embarazadas. De ahí que deban optar por medidas para ponerle remedio tales como dormir la siesta, descansar al menos 8 horas al día, beber mucha agua o realizar ejercicio de forma periódica.

es, de igual modo, muy habitual entre las embarazadas. De ahí que deban optar por medidas para ponerle remedio tales como dormir la siesta, descansar al menos 8 horas al día, beber mucha agua o realizar ejercicio de forma periódica. Más sensibilidad y crecimiento de los senos . Aunque este síntoma suele ser de los primeros que suelen aparecer, hay féminas que no lo tienen y que, por tanto, no lo pueden utilizar como señal para descubrir que se encuentran en estado.

. Aunque este síntoma suele ser de los primeros que suelen aparecer, hay féminas que no lo tienen y que, por tanto, no lo pueden utilizar como señal para descubrir que se encuentran en estado. Los dolores en lo que es la zona del abdomen. De la misma manera, no podemos olvidar que se da también la circunstancia de que existen mujeres que no sufren estas molestias que aparecen, sobre todo, al principio de la gestación. Eso sí, no hay que pasar por alto que incluso quienes los tienen pueden llegar a confundirlos con los que son propios de la menstruación.

Otras señales que les indicarán que sí esperan un bebé

Aunque los que hemos mencionado son los síntomas que no pueden sufrir y que no les ayudan a saber que están esperando un bebé, hay otros que sí pueden indicárselo de forma clara. En concreto, nos estamos refiriendo a los siguientes: