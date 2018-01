Viral: el divertido mensaje paterno a sus hijos de cara a la cena

En más de una ocasión los padres se quejan de que sus hijos no colaboran en casa como es debido o que están demasiado acostumbrados a que se lo den todo hecho. Eso es precisamente lo que ha tenido que pensar el adulto que se está convirtiendo en viral en las redes sociales. Sí, todo el mundo está hablando del divertido mensaje paterno a su hijos que les ha dejado de cara a la hora de la cena.

¿Quieres conocerlo? Te lo contamos a continuación.

Los protagonistas

Tres podemos establecer que son fundamentalmente las figuras en torno a las cuales gira esta historia que ahora ha pasado a ser un verdadero fenómeno en la Red:

El padre que considera que sus hijos quizás no sepan prepararse la cena y que no ha dudado en darles unas recomendaciones de utilidad.

que y que no ha dudado en darles unas recomendaciones de utilidad. Los dos hijos del adulto que han tenido que ver cómo su progenitor les deja un mensaje dejando patente que no confía demasiado en sus habilidades en la cocina.

El mensaje paterno que arrasa en la Red

Como muchos padres, se ve que el que ahora ha copado las redes sociales cree que sus vástagos están acostumbrados a no colaborar mucho en casa o a que se lo den todo hecho. Por ese motivo, pensando que sus dos hijos iban a estar solos en el hogar familiar a la hora de la cena decidió que tenía que ayudarles. ¿Qué hizo? Les dejó un claro mensaje explicativo.

Exactamente en la encimera de la cocina colocó una barra de pan y un cuchillo. Entre ambos elementos les escribió la siguiente nota, que reza así:

“No sé si alguno de vosotros dos cena en casa. Vuestra madre cena fuera y yo voy a beberme un par de cervezas con los colegas. En todo caso, hace ya tiempo que vuestra alimentación dejó de preocuparme porque entre los dos sumáis 44 tacos.

En todo caso, esto de la derecha se llama pan y se utiliza para quitar el hambre. Lo de la izquierda se llama cuchillo y algunos lo utilizan para practicar una incisión en el pan y meterle algo en medio. La cantidad de pan a comer va en función de la persona y, a veces, no guarda relación con el tamaño de la misma.

Para rellenar el pan se puede utilizar cualquier cosa. Solo es necesario que sea comestible.

Nota. El cuchillo se coge por la parte más oscura, si no, os costará mucho abrir el pan y hasta es posible que sangréis.

Vuestro padre”.

El origen del viral

Que fue original, irónico y divertido el mensaje de este hombre es algo innegable. Tanto es así que sus hijos no se podían creer lo que había hecho. En concreto su hija no dudó en proceder a subir a su perfil en la red social Twitter la imagen de la nota con las barras del pan y el cuchillo. Una fotografía que acompañó del siguiente texto: “Estoy llorando de la risa. No puede ser”.

Pero no solo eso. Además esta chica, que cuenta con el usuario UandiMills, no dudó en contar a sus seguidores que su padre también procedió a mandarles una instantánea de la nota al grupo de WhatsApp que tiene la familia. Y es que pensó que era la mejor manera de que pudieran verlo. Eso sí, al final le sirvió de poco porque los dos jóvenes cenaron fuera.

Mensajes de los internautas

Desde el momento que la joven procedió a colgar esa foto en las redes sociales, estas se “volvieron locas” con la acción del padre. En concreto, su primera publicación ha conseguido reunir más de 20.000 “me gusta” y se ha retuiteado en más de 14.000 ocasiones. Y todo eso sin pasar por alto la cantidad de comentarios que ha recibido, entre los que podemos destacar algunos como estos:

“Cómo tenéis que ser para que os escriba semejante manuscrito antes de irse a por la cerveza”.

“No conozco ni a tu padre ni a ti, pero permíteme decirte que, además de la genial manera de deciros “buscaros la vida de una puta vez” tu padre seguro que ha logrado tu objetivo, tomarse algo tranquilamente sabiendo que en casa todo estaba controlado. Bravo por él”.

“Yo me declaro fan número 1 de tu padre”.

“A mí me ha encantado y me ha sacado una sonrisa. Que queréis que os diga. El día que nos quiten el humor, ¡apaga y vámonos! Tu padre es un crack”.

¿Qué te ha parecido a ti la acción de este progenitor?