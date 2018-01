Kim Kardashian ha sido mamá por tercera vez

Estos pasados días te dábamos a conocer que la actriz española Silvia Abascal había sido mamá. Pues bien, hoy debes saber que hay otra celebrity, en este caso internacional, que también esta semana ha ampliado su familia. Nos estamos refiriendo a la televisiva Kim Kardashian, de 36 años de edad, que ha tenido a su tercer hijo. Eso sí, en este caso mediante un vientre de alquiler.

Sigue leyendo y conocerás todos los datos de interés al respecto.

Kim Kardashian da la noticia

Como viene siendo cada vez más habitual entre los famosos, ha sido la propia mamá la encargada de dar la buena noticia a través de las redes sociales. En concreto, ha optado por hacer uso de su perfil en Twitter para contarla.

Así, lo hizo subiendo una imagen donde únicamente se podía leer: “SHE´S HERE!!” (Ella ya está aquí).

No obstante, luego ha ampliado esa información, a través del mismo espacio. Lo ha hecho mediante un comunicado de ella y de su marido, el rapero Kanye West, en el que se expone el siguiente mensaje:

“Kanye y yo estamos felices de anunciar la llegada de nuestra sana y guapa hija. Estamos increíblemente agradecidos con nuestra madre sustituta que hizo realidad nuestros sueños con el mejor regalo que se podía dar y con nuestros maravillosos médicos y enfermeras por su cuidado especial. North y Saint están encantados de recibir a su hermana”.

Un comunicado en el que, además, se indicaba que la recién nacida había venido al mundo a las 00:47 horas del pasado día 15 de enero. Lo hizo con un peso de 3,4 kilos.

Tercer hijo esperado

Como ya hemos expuesto y como la propia celebrity ha expuesto en el citado comunicado, esta tercera hija ha sido muy especial y esperada. Sí, porque Kim y su marido querían formar una familia numerosa pero los médicos desaconsejaron a la mujer que volviera a quedarse embarazada. Y es que en los partos anteriores sufrió desplazamiento de placenta y eso suponía un verdadero riesgo tanto para ella como para el bebé.

Por ese motivo, tomaron una decisión. ¿Cuál? Apostar por un vientre de alquiler para así poder hacer realidad su sueño. Y lo han logrado. Han conseguido tener a su tercer hijo gracias a una fémina que se prestó a ayudarles y que ha tenido que respetar al milímetro todas las imposiciones establecidas por la pareja tales como estas:

Seguir la dieta que estaba supervisada por Kim.

Ha tenido que limitar sus relaciones sexuales tanto en las semanas anteriores como en las posteriores a la inseminación.

No tener durante los nueve meses de embarazo ningún tipo de contacto con gatos.

No ingerir ninguna clase de bebidas con cafeína.

De la misma manera, ha tenido que aceptar no teñirse el pelo durante la gestación.

No ha podido acudir a una sauna en todo este tiempo.

Felicitaciones

La publicación exponiendo el nacimiento de la pequeña ha conseguido numerosas reacciones en poco tiempo. Exactamente ha recibido más de 183.000 “me gusta”, se ha retuiteado en 37.000 ocasiones y ha logrado reunir más de 4.200 mensajes de felicitaciones. En concreto, entre estos últimos destacan algunos como estos:

“Muchas felicidades, Kim. Enhorabuena por haber podido tener este tercer bebé”.

“Felicidades!!! No puedo esperar para conocer su nombre”.

“Muchas felicidades. Otro bebé llega a la familia Kardashian ”.

”. “Enhorabuena por la llegada de un nuevo miembro a mi familia favorita”.

Ampliada la familia

Algo más de 40.000 euros se ha llegado a publicar que le ha costado al matrimonio West-Kardashian hacer realidad su sueño de ampliar la familia con un tercer hijo. Una pequeña esta, de la que aún no se conoce su nombre, que se va a convertir en la compañera de juegos perfecta para sus dos hermanos mayores: North West, que nació en el año 2013, y Saint West, que vino al mundo en el 2015.

Como hemos mencionado, la elección del nombre elegido por sus padres para la recién nacida aún no se ha hecho público. Y eso ha motivado que los seguidores de esta familia tan televisiva no hayan dudado en comenzar a realizar “porras”. En concreto, a través de las redes han realizado vaticinios sobre cómo se llamara. ¿Ejemplos? Entre los más leídos están She, Kee, Kaylah, Arora, South…

Habrá que esperar para salir de dudas.