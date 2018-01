Controversia: retiran la custodia de un bebé a sus padres por desamparo y estos acusan a las autoridades de mentir

Si hay una noticia que hoy cope numerosas portadas y páginas en medios de comunicación de nuestro país es la controversia que se ha generado entre la administración y una pareja debido a su hijo. En concreto, lo que se ha producido es que han retirado la custodia de un bebé a esos padres por desamparo y estos han procedido a acusar a las autoridades de mentir.

Una situación esa que está generando muchos comentarios y que tendrá que esclarecerse por completo para saber quién lleva la razón. Sigue leyendo y conocerás a fondo este caso.

¿Dónde ha sucedido?

En Cádiz es donde tiene lugar esta historia que ahora está generando tanto debate. Más en concreto toma como escenario Bolonia, que es la población perteneciente a Tarifa donde residen los protagonistas del caso.

Los protagonistas

Varias son las figuras que han pasado a ser noticia debido a esta situación que ahora se ha hecho viral:

El bebé de 1 año, Jonás , cuya custodia ha sido retirada a sus padres.

, cuya custodia ha sido retirada a sus padres. Los progenitores del menor, una profesora y un hombre que trabaja como pescador y camarero. Forman una pareja que está atravesando un duro momento pues su hijo no se encuentra ya en el hogar al haber sido acusados de desamparo.

del menor, una profesora y un hombre que trabaja como pescador y camarero. Forman una pareja que está atravesando un duro momento pues su hijo no se encuentra ya en el hogar al haber sido acusados de desamparo. La Junta de Andalucía que no ha dudado en retirar la mencionada custodia del menor después de los informes médicos que han llegado a su poder.

El origen de la historia

Aunque ha sido ahora cuando la noticia ha saltado a la prensa, lo cierto es que el punto de partida de la historia se encuentra en el pasado mes de noviembre. En concreto, fue el día 15 de dicho mes cuando la pareja llevó a su hijo a un hospital público comarcal porque el menor presentaba una fiebre de 38,8º.

El doctor que le atendió decidió tomar la decisión de ingresarlo en la UCI pediátrica de otro hospital, concretamente del Hospital Puerta del Mar. El motivo de esa postura es que, parece ser, el menor presentaba no solo una marcada desnutrición sino también una notable deshidratación e incluso le fue diagnosticado un cuadro de anemia. Exactamente el informe médico recogía palidez cutánea, deshidratación en grado III, escasa masa muscular y signos claros de estar desnutrido.

Esas circunstancias fueron las que hicieron que desde los servicios sociales se pusiera el foco sobre el caso del menor. Era la forma de averiguar qué estaba pasando en ese hogar y de tomar las medidas oportunas si fuera necesario.

Les retiran la custodia del bebé

Diversos son los medios de comunicación que han publicado que se empezaron a recabar datos de la familia y de la situación del bebé que han llevado a que finalmente se les retire la custodia a los padres. En concreto, entre las informaciones más importantes que se han obtenido se encuentran que el parto del bebé se había producido en casa o que al niño no se le ha puesto ninguna de las vacunas recomendadas.

No obstante, también se establece que los progenitores no le habían llevado al pediatra, que se alimenta únicamente de leche materna y que la madre lo tiene permanentemente en brazos. Una situación esta última que, parece ser, propició que durante el ingreso hospitalario al bebé se le cayera la vía porque la mujer no dejaba de tenerlo en el regazo y que, además, llegara a vomitar.

El día 23 de noviembre fue trasladado a planta con el siguiente diagnóstico: sospecha de encefalopatía por privación de vitamina B12 prenatal y posnatal, desnutrición grave y cuadro de anemia megaloblástica. De ahí que el 30 de dicho mes la Junta de Andalucía acusó a los padres de desamparo y les retiró temporalmente la custodia.

Padres niegan las acusaciones y hablan de mentira

Tras la medida de la Junta, los padres se encuentran hundidos porque solo pueden ver a su hijo una hora dos veces por semana. Y es que el pequeño está viviendo con un hermano del padre y su pareja.

De la misma manera, los progenitores han negado las acusaciones que se han vertido contra ellos y acusan a las autoridades de mentir. Así, exponen que sí han llevado al bebé al pediatra y afirman que se alimenta sobre todo de leche materna pero también de otros alimentos. Además han manifestado que si no le han puesto ninguna vacuna es porque, después de informarse, tomaron la decisión de no hacerlo para que pudiera estar bien formado. Decidieron esperar hasta que cumpliera los 2 años para luego ver qué hacían.

En su defensa también han expuesto que, aunque son vegetarianos, comen periódicamente pescado y algo de jamón y que si la madre tiene mucho al niño en brazos es porque apuestan por la crianza con apego.

De ahí que afirmen que la Junta de Andalucía les ha quitado la custodia de su hijo sin argumentos de peso. Sin embargo, el gobierno andaluz sigue sosteniendo que la medida la ha llevado a cabo a partir de unos informes médicos que vienen a dejar patente las negligencias que presuntamente los padres han cometido con el menor.

Habrá que esperar para ver qué sucede.