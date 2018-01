María José Suárez criticada por exponer su hijo al sol

Desde que las redes sociales se han convertido en elemento esencial de nuestra vida diaria y en foros de debate, numerosas son las celebrities que han visto como sus papeles de madre se han puesto en duda por los internautas. Nos estamos refiriendo a famosas como la presentadora Tania Llasera o la cantante Soraya. Mujeres a las que acaba de sumarse otra más. En este caso, la criticada ha sido la modelo y empresaria sevillana María José Suárez.

Exactamente ha recibido numerosas críticas por las imágenes que ha mostrado en la playa con su hijo. Sigue leyendo y descubre el porqué.

El origen de la historia

El punto de partida de este hecho se encuentra hace una semana cuando la que fuera Miss España en el año 1996 anunciaba a través de sus redes sociales que se iba de viaje. En concreto, dio a conocer a sus seguidores de Instagram que se marchaba de vacaciones junto a su chico, el empresario Jordi Nieto, y su bebé, el pequeño Elías que vino al mundo en septiembre del pasado año 2017.

Con una fotografía donde los tres aparecían dentro del avión contaba esa escapada que tenía como destino Miami.

Primera imagen de Elías en la playa

Una instantánea que la mostraba jugando con el niño, teniendo de fondo el puerto de la ciudad, y otra del pequeño fueron las siguientes que la sevillana colgó de sus vacaciones. Y la siguiente fue la que comenzó a provocar las críticas de algunos internautas. En concreto, nos estamos refiriendo a una en la que el bebé de cuatro meses aparecía de espaldas, en bañador y en la playa.

En ese momento ya pudo comprobar que sus acciones y sus fotografías no iban a estar exentas de comentarios tanto a favor como en contra. Por un lado, le dejaron muchos mensajes diciendo la ricura que parecía e incluso alabando que con tan corta edad fuera capaz de permanecer de pie de esa manera.

No obstante, por otro lado, distintos usuarios de Instagram comenzaron a poner en tela de juicio su actuación con respecto a su hijo en esas vacaciones. Lo hicieron a través de mensajes tales como estos:

“ No le fuerces a ponerse de pie , aún es demasiado inmaduro”.

, aún es demasiado inmaduro”. “Los niños se pueden llevar a la playa pero siempre vestidos con ropa fresca y evitando las horas centrales del día”.

“ Ponle la camiseta de manga larga que es pantalla total. Muy pequeño y mucho sol en esa latitud”.

de manga larga que es pantalla total. Muy pequeño y mucho sol en esa latitud”. “Antes de los seis meses aconsejan no llevarlos a la playa y mantenerlos en la sombra porque su piel es muy sensible”.

Comentarios estos y otros que no dejaron indiferente a la modelo. De ahí que no dudara en contestar a alguno de esta manera: “Lo puse así 30 segundos para la foto como lo pone el pediatra cuando le hace la revisión. A ver si se piensan que lo llevo de la mano por Ocean Drive!”.

Llega el debate y las críticas a María José Suárez

Si la anterior instantánea consiguió generar una gran polémica, mucho más la siguiente que Suárez optó por colgar. En la misma aparece ella misma dentro del agua con su pequeño. Y como imaginaba que podía provocar nuevos malentendidos no dudó en acompañarla con este comentario: “Amigas, llevamos protección total los dos y a Elías solo lo saco de la sombra para las fotos! Que no cunda el pánico”.

A pesar de su explicación, no faltaron tampoco las críticas a través de manifestaciones como estas:

“En esta foto veo rojo al bebé. Yo creo que algo se ha quemado. Si es tan pequeño puede disfrutar igual, pero con camiseta y gorra. Mejor prevenir que curar”.

“Qué peligroso. El mar es imprevisible , ya no por el sol sino por una ola o por cualquier alga que pueda rozarte y darte alergia, una medusa…Y no es ninguna tontería lo que estoy diciendo. Esto pasa, os lo aseguro. Es muy pequeñito”.

, ya no por el sol sino por una ola o por cualquier alga que pueda rozarte y darte alergia, una medusa…Y no es ninguna tontería lo que estoy diciendo. Esto pasa, os lo aseguro. Es muy pequeñito”. “Por Dios, báñale con camiseta, que no le dé el sol. No es aconsejable hasta el segundo año”.

“No es cuestión de ser madre del año o no. Yo no soy madre y veo que ese bebé está rojo como un tomate!! Y sin gorrito para protegerle del sol ni nada…es que da hasta cosa verle”.

La respuesta de la modelo

Además de haber contestado a algún comentario, María José Suárez decidió responder de manera general a quienes la criticaban. Por eso, subió varias fotografías más de su pequeño, entre las que destaca una junto a otra niña que acompañó del siguiente mensaje:

“Elías ya está en la piscina de buena mañana intentando ligar con una guiri pequeñita de cachetes coloraos. Ella le está diciendo que porqué están tan blanco y él se sorprende porque su madre le ha dicho que le han llovido las críticas al quitarle su camiseta y gorrito durante 30 segundos que le hizo una foto mojándole los pies en el mar…y la cara final de circunstancias es para decirme…mamá, por favor, no le hagas caso a esas señoras que yo a Miami he venido a ligar y me voy igual que estaba…#pesada!”.