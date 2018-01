Enrique Iglesias y Anna Kournikova presentan a sus mellizos

El pasado mes de diciembre nos despertábamos con una inesperada sorpresa por parte del cantante Enrique Iglesias, de 42 años, y su chica, la tenista Anna Kournikova, de 36 años. En concreto, dejaban a todo el mundo con la boca abierta dando a conocer que habían sido papás de mellizos. Y es que nada se había sabido del embarazo.

Hoy estas celebrities vuelven a ser noticia. En este caso porque ahora ha sido cuando han decidido que ha llegado el momento de presentar a sus bebés, Nicholas y Lucy. Sigue leyendo y los conocerás.

Enrique Iglesias presenta a uno de sus hijos

Dicen que convertirse en padre o madre cambia a cualquier persona. Y eso parece ser que le ha ocurrido al cantante español. Sí, porque ha dejado de lado su hermetismo habitual y su defensa a ultranza de su intimidad para poder compartir en redes sociales una fotografía con uno de sus hijos.

En concreto, ha hecho utilización de su perfil en Instagram para colgar una instantánea con uno de sus mellizos. En concreto, en la misma aparece tumbado y mirando con ternura al bebé que se encuentra a su lado durmiendo de forma plácida.

Un escueto “My sunshine” (Mi rayo de luz) ha sido el mensaje con el que el artista ha acompañado esa imagen que rápidamente se ha hecho viral. En concreto, la misma cuenta ya con más de 1.200.000 “me gusta” así como con más de 35.000 comentarios.

Anna Kournikova apuesta por presentar al otro mellizo

La pareja de Iglesias y mamá de los mellizos no ha querido ser menos que su chico. Por ese motivo, no ha dudado en proceder, poco después, a hacer lo propio que él. Así, ha optado por hacer empleo de su perfil también en Instagram para compartir con sus fans una fotografía suya junto a la del otro mellizo.

En la instantánea, la tenista tiene entre sus manos a un despierto bebé al que besa con toda la ternura del mundo mientras este esboza una pequeña sonrisa. Al igual que Enrique también ha acompañado esa fotografía con un escueto “My sunshine”. Publicación esta que, en su caso, ha conseguido reunir más de 212.000 “me gusta” y más de 7.400 mensajes de enhorabuena.

Recientemente conocieron a su abuela más mediática

Ahora ha sido cuando todo el mundo ha podido ponerle cara a los pequeños de esta famosa pareja y muy recientemente lo hacía su abuela más mediática, la madre de Enrique, Isabel Preysler. Esta fue pillada en el aeropuerto tomando un vuelo hacia Miami para poder, por fin, tener entre sus brazos a sus nuevos nietos, pues ya tiene otros dos más de su hija Chabeli.

Encantada es como se encuentra con los pequeños de los que no ha dudado en hablar. En concreto, ha manifestado que todos están encantados con ellos y especialmente su hijo Enrique, pues está viviendo un momento realmente de absoluta felicidad.

De la misma manera, la novia de Mario Vargas Llosa no ha dudado en manifestarse respecto a las informaciones que exponen que su nuera ha llevado un embarazo totalmente oculta. Al respecto ha dicho que no es así, que no se ha escondido de nada y que simplemente ha llevado durante ese tiempo la vida que tiene, que es muy casera y alejada de los focos. Es decir, junto a su chico, su familia y sus amigos.

Momento inmejorable para Iglesias

Sin lugar a dudas, el cantante se encuentra ahora viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Y es que no solo tiene una relación consolidada con Anna, con la que lleva la friolera de 16 años, sino que, además, acaba de hacer realidad su sueño de tener hijos. Pero eso no es todo. En concreto, justo estos días ha procedido a presentar su último single. Una canción que espera convertirse en otro de sus habituales éxitos de ventas.

La canción lleva por título “El baño” y para el lanzamiento de la misma cuenta con el respaldo del rapero Bad Bunny y de la modelo y actriz Pollyana Uruena. Esta protagoniza el sensual videoclip del hit que en la plataforma Youtube ya ha conseguido reunir más de 23 millones de reproducciones y 560.000 “me gusta”, frente a los 64.000 usuarios que han expuesto que no es de su agrado.

El estribillo reza así: “Vámonos pal baño, que nadie nos está viendo, si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gustas tanto, estar un día así yo no lo aguanto”.