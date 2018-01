Carla Nieto espera su primer hijo

Suma y sigue. Así podemos definir la lista de celebrities que están anunciando que se encuentran embarazadas. De esta manera, a la misma, después de Thais Villas o de Adriana Abenia, acaba de darse a conocer que otra famosa de nuestro país está esperando un hijo. Nos estamos refiriendo a la actriz catalana Carla Nieto, de 34 años, conocida, sobre todo, por su papel en la serie de televisión “Ángel o demonio”.

Carla Nieto anuncia su embarazo

Al igual que otras muchas famosas, la actriz, famosa también por sus trabajos en series como “Cuéntame” o “Acusados”, no ha dudado en dar a conocer su felicidad a través de las redes sociales. En concreto, ha hecho uso de su perfil en Instagram para compartir con sus seguidores que va a ser mamá pues está embarazada por primera vez.

Con una fotografía de sí misma mostrando su incipiente barriga ha querido dar la buena nueva. Instantánea que ha acompañado del siguiente mensaje:

“Corría el año 2016, junio. Hacía mucho calor y estaba disfrutando de unos días deliciosos en mi pueblo. Sant Gregori, al lado de Girona. Rodeada de naturaleza, mi casa, mi familia. Tardes de piscina con mi prima, cenas al aire libre, noches con mi hermano viendo las estrellas. Mi casa olía a verano. A barbacoas, a amor, a calor a sandía y a cerezas.

Estaba esperando la respuesta de un casting de México. Y esa noche, le pedí al universo que me diera una señal. Caminé por el bosque, a la luz de la luna, descalza y me encontré con una herradura antigua de caballo de mi abuelo. Mi abuelo tenía caballos y yo montaba con él cada domingo. Entonces, no entendí el significado tan enorme de esa herradura. Entendí que era la suerte, que era un sí al casting de México, pero no entendí nada más. Hasta hoy.

Efectivamente fue un sí y volé a México para empezar una serie muy rockanrollera. Lo próximo que me viene a la cabeza es esa cena con los que iban a ser mis compañeros de rodaje durante unos meses. Yo llegué casi la primera con Martín Altomaro y Leo llegó un ratito más tarde cuando salía del teatro. No recuerdo mucho más. Ni quien estaba. Solo supe que en ese instante me enamoré. Resulta que Leo y yo habíamos hecho una peli juntos un año atrás, pero yo estaba en otro planeta y él creía que yo era una estrellita rubita poco inteligente…y la verdad ni me acordaba que en la peli habíamos tenido escena juntos.

Y a los días de la cena empezó nuestro romance, medio secreto al principio (me guardo los detalles para nosotros). Y resulta que un año y medio después, ese actor que me volvió loca en la cena, que cada vez que me lo cruzaba en el set de rodaje le coqueteaba pero no captaba, un año y medio después…es el amor de mi vida. Y es el padre de mi bebé. De nuestro bebé. Del bebecito que está creciendo dentro de mí. El padre de mis hijos.

Esa herradura es la herradura de mi vida. Feliz cumpleaños amor de mi vida”.

Encontró el hombre para formar una familia

Teniendo en cuenta el emotivo mensaje que ha publicado está claro que Carla Nieto está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Y es que no solo está esperando su primer hijo sino que está viviendo un amor como nunca hasta ahora.

Parece ser que ha encontrado al hombre perfecto para formar una familia en este momento y ese es Leonardo Ortiz. Algo que, por ejemplo, no halló en sus relaciones anteriores, entre las que se encuentra el televisivo Risto Mejide.

Numerosas felicitaciones

A raíz de su publicación, la actriz, vista también en películas como “Las 13 rosas” (2007) o “Lope” (2010), ha recibido numerosas felicitaciones por su estado de buena esperanza. En concreto, ha logrado reunir casi 1.200 “me gusta” y casi 150 mensajes de sus seguidores, entre los que destacan algunos como los siguientes: