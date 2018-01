Orina sobre un anuncio de Ikea y, si estás embarazada, disfruta de una ventaja. Conócela

Está claro que la publicidad no deja de sorprendernos. Y es que son muchos los creativos que se “rompen la cabeza” pensando en cómo atraer al público. Recientemente lo consiguió una campaña en Polonia sobre la fertilidad y hoy lo ha logrado un anuncio de Ikea. Sí, como lo has leído.

En concreto, esa mencionada compañía sueca lo que propone a las mujeres es que orinen sobre su último anuncio publicado en papel. Este les permitirá saber si están embarazadas y si es así podrán disfrutar de una gran ventaja.

¿Quieres conocer tan singular iniciativa? Te lo contamos todo a continuación. Sigue leyendo.

El origen de la iniciativa

Como hemos mencionado, la compañía Ikea es la que, como viene siendo habitual, ha querido sorprender a sus clientes con una iniciativa peculiar y original donde las haya. Por ese motivo, ha trabajado a fondo con la agencia publicitaria Akestam Holst.

El resultado ha sido un anuncio sobre las cunas de la mencionada empresa que se presenta con este eslogan: “Orinar sobre este anuncio puede cambiar tu vida”. Campaña que ha procedido a publicar en una de las revistas femeninas más importantes de Suecia. Nos estamos refiriendo a “Amelia”.

Un sorprendente anuncio de Ikea

Ya hemos expuesto que esa publicidad es original y sorprendente. Lo es porque la misma invita a las mujeres a que orinen sobre esa. Sí, como lo has leído, anima a las lectoras a que hagan pis sobre las páginas de la revista donde se encuentra el anuncio. Y es que este resulta ser un test de embarazo.

¿No me digas que no es increíble la propuesta? Vamos, jamás habíamos visto algo así. Resulta que compras la publicación y ves un anuncio sobre el que puedes orinar para descubrir si estás esperando un hijo o no.

La creación y propuesta del anuncio

Un gran trabajo es el que se ha tenido que desarrollar para conseguir darle forma a esta publicidad-prueba de embarazo. En concreto, quienes están detrás de la misma han dado a conocer, a través de diversos medios de comunicación, que se han visto en la necesidad de desarrollar importantes avances técnicos.

Así, con esfuerzo y trabajo han permitido conseguir que las páginas dedicadas al anuncio de Ikea tuvieran la absoluta apariencia de publicidad impresa. Y eso no era una tarea fácil porque tenía que aparecer una banda correspondiente al test de embarazo capaz de reaccionar ante la muestra de orina que se vertiera sobre la misma.

En concreto, cuando la mujer hace pis sobre esa banda, la misma cambiará de color si está embarazada gracias a que esa usa unos anticuerpos que vienen a estar en conexión con la conocida hormona hCG, que es la del embarazo.

¿Y si da positivo?

Además de todo lo expuesto, hay que tener claro que, como hemos dejado caer, la mujer que acepte la invitación de Ikea a orinar sobre su anuncio puede tener doble sorpresa. En concreto, puede descubrir que está embarazada, pero también algo más. Y es que hay que saber que si la banda cambia de color porque se encuentra esperando un bebé, al tiempo en la página aparecerá un descuento.

Sí, como lo has leído. Surgirá un descuento del 50 % para poder comprar una de las cunas de Ikea. Y es que, de esta manera, la mencionada empresa sueca les hace un “regalo” a sus clientas embarazadas. Les permite adquirir la mejor cuna para el descanso de sus bebés a un precio rebajado a la mitad. Exactamente les da la opción de comprar una de las que dan forma a la línea de mobiliario infantil Sundvik.

Otros anuncios sorprendentes de Ikea

Con esta original propuesta, la compañía sueca da un paso en firme en pro de lo que algunos han llamado publicidad interactiva. No obstante, no hay que pasar por alto que esta firma ya ha sorprendido a medio mundo con otros originales anuncios entre los que podemos destacar los siguientes. Se trata de propuestas que ya han pasado a formar parte de nuestro acervo cultural publicitario: