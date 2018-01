¿Cómo enseñar a ahorrar a tu hijo?

La educación es una de las cosas que más preocupa a los padres con respecto a sus hijos. De ahí que pongan mucho cuidado en elegir la guardería, el colegio e incluso el instituto cuando son mayores. No obstante, cuando se habla de educación no solo se hace referencia a las distintas asignaturas que son impartidas en clase, sino también a valores y a enseñanzas que son necesarias para la vida en general. Precisamente por eso, es importante que los adultos, por ejemplo, no duden enseñar a ahorrar a sus hijos.

¿Quieres aprender cómo puedes inculcar la idea del ahorro a tu pequeño? Sigue leyendo, te lo explicamos a continuación. Toma nota:

¿Por qué enseñar a ahorrar?

Antes de entrar de lleno en las medidas que puedes acometer para enseñar a tu hijo a que ahorre, es necesario saber el porqué es adecuado hacer eso. En concreto, debes saber que porque trae consigo las siguientes ventajas:

Es una manera de que, desde temprana edad, puedan aprender a manejar su dinero y hacer un uso adecuado del mismo .

. Les servirá para aprender a dejar de lado el consumismo innecesario .

. No menos importante es que es una forma de que, desde pequeños, aprendan a saber administrar su dinero para así poder comprar lo que necesiten o lo que deseen .

. Asimismo hay que destacar que aprender a ahorrar les ayudará a ser más independientes , a tomar sus propias decisiones y a ser personas responsables .

, a tomar sus propias decisiones y a ser personas . Enseñarles a ser previsores es una forma de conseguir que en el futuro sean personas cautas en cuanto al gasto. Eso les evitará sufrir mucho ante situaciones inesperadas.

El que descubran que el dinero se consigue con esfuerzo o el que sepan ponerse metas son otras de las ventajas que trae consigo que aprendan a ahorrar.

Dar ejemplo

Una vez que ya has conocido el porqué es importante inculcar el valor del ahorro en tu hijo, llega el momento de que sepas cuáles son las principales herramientas que tienes al alcance de la mano en ese sentido. Y la primera de ellas, sin lugar a dudas, es que tú des ejemplo.

Como bien sabrás, los padres se convierten en el espejo en el que se miran los niños, hacen lo que sus progenitores hacen, dicen lo que ellos dicen…Por eso, si tú deseas que sea ahorrador, no puede ver que estás continuamente “tirando” el dinero y que no piensas en guardar nada para tener un “colchón”.

Así que ya sabes, empieza dando ejemplo.

Paga semanal

Otra de las medidas que puedes llevar a cabo para que aprenda a ahorrar es darle una paga semanal. De esta forma, como si de un sueldo se tratase, tendrá que desarrollar sus habilidades para manejar ese dinero y gastarlo tal y como desea. Y es que descubrirá que si se lo gasta todo el primer día, por ejemplo, luego el resto de la semana no tendrá nada de donde tirar para comprarse esas chuches que le gustan, por ejemplo.

Juegos para enseñar a administrar el dinero

De la misma manera, debes saber que existen incluso juegos de mesa que son muy apropiados para que aprenda a desenvolverse con el dinero y el ahorro. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a algunos clásicos como pueden ser el Monopoly e incluso Hotel.

Explicarles conceptos e ideas básicas

En esta lista de medidas que debes tener en consideración para poder enseñar a tu hijo a ahorrar está el que te sientes con él y les explique ciertos conceptos e ideas básicos. Sí, se trata de términos y situaciones importantes para su día a día presente y futuro: