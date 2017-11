Semana 27 de embarazo: pueden comenzar las contracciones de Braxton Hicks

Tener la mayor cantidad de información posible es lo que hará que cualquier embarazada, especialmente si es primeriza, pueda estar más tranquila durante la gestación. Y es que saber qué sucede con su feto y consigo misma durante esos nueve meses le va a ir tranquilizando. Por eso, en pro de ayudar a todas esas futuras mamás, tenemos una serie titulada Embarazo semana a semana, donde conocerán qué sucede cada siete días. Serie que hoy vamos a ampliar con este artículo sobre todos los cambios que se producen durante la semana 27.

¿Preparada para tomar nota? Aquí tienes los aspectos más relevantes a tener en cuenta:

El feto en la semana 27

Lo primero que hay que saber es que el feto está ya bastante crecido. En concreto, tiene un peso que ronda el kilo, vamos el mismo que puede tener una coliflor. Y, en cuanto a dimensiones, podemos establecer que mide unos 35 centímetros, aproximadamente.

En este momento de la gestación el pequeño se mueve mucho e incluso puede llegar a tener hipo, lo que la mamá sentirá. No obstante, tampoco hay que pasar por alto otra serie de aspectos relevantes al respecto tales como estos:

Comienza a realizar movimientos con su diafragma y con los pulmones . De esta manera, va preparándose para el momento de venir al mundo.

. De esta manera, va preparándose para el momento de venir al mundo. En relación con el aspecto anterior, tenemos que establecer que surge lo que se conoce como surfactante. ¿Qué es? Básicamente podemos decir que es una sustancia que generan los pulmones y que tiene como objetivo que, cuando nazca, el feto pueda respirar por sí mismo.

Los cambios que experimenta la futura mamá

No menos relevante es conocer cómo se encuentra la mujer en la semana 27 de embarazo. En este caso, tal y como expusimos en el titular, uno de los aspectos más significativos es que a partir de ahora puede comenzar a sentir lo que son las contracciones de Braxton Hicks. Sí, se trata de contracciones que tienen como objetivo ir preparando el útero para la llegada al mundo del bebé. Son indoloras y, eso sí, deben vigilarse. ¿Por qué? Porque si se producen con una frecuencia de entre cinco o seis a la hora, es necesario acudir al hospital para que el médico certifique que no hay ningún problema o que el parto no se va a producir ya.

También es importante tener claro que si se produjera el alumbramiento a partir de esta semana, no pasaría nada porque el bebé está formado y podría nacer. De ahí que si se tuviera un parto prematuro no habría que alarmarse. Eso sí, el feto tendría que pasar un tiempo en la incubadora por seguridad y para facilitar que cumpliera las 40 semanas de la gestación adecuadamente, como si estuviera dentro de su mamá.

Además de todo lo expuesto, hay otros aspectos que marcan la semana de la futura mamá:

Es un momento estupendo para realizarse análisis y pruebas de rigor en este momento del embarazo. Así se lo indicará su médico.

en este momento del embarazo. Así se lo indicará su médico. Debe saber que el feto es muy “receptivo” a todo lo que le sucede a su madre. Por ese motivo, debe evitar sentirse estresada porque le transmitirá esa angustia al pequeño que viene en camino.

porque le transmitirá esa angustia al pequeño que viene en camino. Sentirá los pies y las piernas especialmente hinchados .

. Puede tener cambios notables de humor.

Consejos de alimentación para la embarazada

Dentro de la serie Embarazo semana a semana nos gusta dar a conocer a la gestante, algunos consejos en materia de alimentación para cada semana. En concreto, los siguientes son los más relevantes en este momento:

Es posible que sienta una notable falta de energía. Por ese motivo, debe comenzar el día tomando un desayuno sano y completo compuesto de lácteos, cereales y frutas.

compuesto de lácteos, cereales y frutas. Para mantener el hambre a raya y para conseguir que su organismo funcione adecuadamente, en torno a las 12 de mediodía debe comer algo. Lo ideal sería una pieza de fruta o un puñado de frutos secos.

A la hora del almuerzo , muchos son los platos saludables que puede comer. En concreto, entre los más adecuados están espaguetis a la boloñesa, arroz con verduras, merluza en salsa verde, filete de ternera a la plancha…

, muchos son los que puede comer. En concreto, entre los más adecuados están espaguetis a la boloñesa, arroz con verduras, merluza en salsa verde, filete de ternera a la plancha… Para la merienda , alternativas saludables son desde un batido natural hasta fruta pasando por un sándwich de pavo o jamón cocido.

, alternativas saludables son desde un batido natural hasta fruta pasando por un sándwich de pavo o jamón cocido. En cuanto a la cena, debe decantarse por tomar un plato único, ligero y saludable. Alternativas son un revuelto de verduras, ensalada con pollo, pescado a la plancha…

