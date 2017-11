Muñecas con vitíligo, la última moda en redes sociales

Ahora que la Navidad se acerca, empezamos a descubrir cuáles serán los juguetes estrella que más solicitarán los niños a Papá Noel o a los Reyes Magos. No obstante, es importante saber que, de la misma manera, se han comenzado a dar a conocer otras propuestas que resultan cuanto menos curiosas y diferentes. Este sería el caso, por ejemplo, de las muñecas con vitíligo que se están popularizando a través de las redes sociales.

¿Quieres conocerlas? Sigue leyendo. Te las vamos a presentar.

¿Qué es el vitíligo?

Antes de entrar de lleno en conocer esas muñecas, hay que tener en cuenta que lo que las hace diferentes es que tienen vitíligo. Este es el término que se utiliza para referirse a una enfermedad de la piel de tipo degenerativo. Se produce cuando lo que son las células que le dan pigmento a la citada piel van muriéndose lo que se traduce en que esa presente zonas de color mucho más claro, que contrastan con el resto.

El rostro, las manos y los pies son las zonas más habitualmente despigmentadas a causa de esa patología, que puede traer consigo problemas de autoestima en la persona que la sufre, básicamente por una cuestión estética.

En la actualidad, se calcula que entre un 1 % y un 2 % de la sociedad sufre esta enfermedad de la que aún queda mucho por investigar en cuanto a sus causas.

La creadora

Como hemos mencionado al principio del artículo, han comenzado a popularizarse en las redes sociales la existencia de unas muñecas diferentes. Sí, son distintas a cualquiera de las que existen en las jugueterías porque tienen vitíligo.

La creadora de las mismas es Kay Black, una mujer que ha diseñado muñecas personalizadas y a medida para la firma Kay Customs. El motivo de darle forma a esas propuestas que ahora se han convertido en un fenómeno no era otro que hacer visible y normalizar esa enfermedad. Y es que considera que es importante que la sociedad conozca la realidad de personas que la sufren y que, en ocasiones, pueden tener que hacerle frente al rechazo de los demás e incluso a la vergüenza.

Su inspiración

La artista, como no ha dudado en reconocer, se ha inspirado, sobre todo, en una figura pública que padece ese problema de piel. Nos estamos refiriendo a la modelo Winnie Harlow. Esta ha conseguido que esa enfermedad no sea un obstáculo en su vida para poder ejercer como tal. Es más, ha pasado a ser la musa de numerosas firmas de moda y cosméticas. Y es que ha trabajado duro para hacer de esa situación anómala su seña de identidad, lo que la hace única y lo que permite que no pase desapercibida.

Así, gracias a su lucha incansable, se ha convertido en un ejemplo para todas esas personas que también tienen vitíligo y que hasta ahora sentían vergüenza o no estaban a gusto con su aspecto.

Colección de muñecas

Desde que comenzó a darles forma a estas muñecas, no dudó en compartir sus creaciones a través de las redes sociales. En concreto, se decantó por publicar imágenes de las mismas en su perfil en Instagram y rápidamente se han convertido en un verdadero fenómeno. Tanto es así que son muchos los comentarios que han recibido sus creaciones agradeciendo lo que está haciendo, especialmente por los menores que tienen la enfermedad. Sí, porque les va a ayudar a no sentir vergüenza del aspecto que pueda presentar su piel.

Otros datos de interés

Además de las muñecas con vitíligo, y dado el éxito que ha logrado, la artista Kay Black ha tomado la decisión de acometer más propuestas diferentes. Esa es su manera de que se rompan tabúes, de que nadie se pueda avergonzar de su imagen y de que toda la sociedad respete, tolere y acepte la diversidad y la diferencia. En concreto, ha empezado a darle forma a estas otras creaciones:

Figuras que tienen muchísimas pecas, tanto en la cara como en todo su cuerpo.

tanto en la cara como en todo su cuerpo. Muñecas que poseen una apariencia no tan marcadamente femenina . Y es que considera que también es necesario que los pequeños aprendan que no todo el mundo tiene que contar con la imagen de una muñeca Barbie o de un Kent.

. Y es que considera que también es necesario que los pequeños aprendan que no todo el mundo tiene que contar con la imagen de una muñeca Barbie o de un Kent. Muñecos que cuentan con albinismo, que es una ausencia congénita de pigmentación. Una circunstancia esta que no podemos olvidar que en algunos países del mundo está considerada como una desgracia, una señal de malos augurios, hasta tal punto que incluso se persigue a quienes la sufren.

¿Qué te parece esta singular iniciativa?