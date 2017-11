Una madre está desesperada. Su hijo no deja de comer

Siempre se dice que las madres son unas sufridoras, pues tienen que hacerle frente a una larga lista de situaciones con sus hijos que las hacen padecer. Y precisamente así es como se encuentra una mujer que ha saltado a los medios de comunicación internacionales. Nos estamos refiriendo a una progenitora que está desesperada por el bienestar de su pequeño, que no deja de comer.

Una situación esa que está haciendo que el menor se encuentre en serio peligro. Todos los detalles a continuación.

El escenario de la historia

El lugar donde se está produciendo este caso que ha conmocionado a todas las personas que lo han conocido es Reino Unido. Más, en concreto, está teniendo lugar en la zona de Essex, que es donde viven los protagonistas.

Los protagonistas

Dos son las figuras en torno a las cuales gira esta historia que ha comenzado a popularizarse en medios de comunicación internacionales, como “Mirror”, y también en las redes sociales:

Tayla , es una mujer de 21 años y madre que se encuentra absolutamente desesperada.

El hijo no deja de comer

El origen de esta historia se encuentra casi cuatro años atrás. Y es que desde que Frankie vino al mundo su madre se dio cuenta que comía más de lo que se podría considerar normal. No obstante, en un primer momento, la fémina creyó que simplemente se trataba de que su hijo era más comilón.

No obstante, todo cambió cuando el menor cumplió 2 años. En ese justo instante Tayla se percató de que algo no iba bien. Y es que Frankie comía como si no hubiera tomado nada en todo el día, como si estuviera hambriento.

Por ese motivo, decidió consultar al médico y, tras realizarle distintas pruebas, descubrieron que el menor sufría lo que se conoce como Síndrome de Prader-Willi.

¿Qué es el Síndrome de Prader-Willi?

Una enfermedad de tipo genético es la patología que sufre el menor protagonista de esta historia. Es una patología que se encuentra caracterizada por acromicria, hipogenitalismo, obesidad con hipotonía y también incluso retraso mental.

Se establece que, en los primeros años de vida, el menor que la sufre es bastante bonachón. Sin embargo, después lo habitual es que genere serios problemas de comportamiento que incluso le pueden llevar a tener brotes de cólera.

Momentos más angustiosos

Como hemos mencionado al principio del artículo, la madre de este pequeño se encuentra desesperada. Y es que, como ha dado a conocer, las situaciones que están viviendo en casa son realmente complicadas.

En concreto, ha manifestado que cuando su hijo tiene un brote muestra cierta agresividad, tanto hacia ella como hacia el hermano pequeño, que cuenta con 2 años. Pero no solo eso, Frankie incluso ha llegado a rebuscar en la basura para encontrar cualquier resto de alimentos que pudiera llevarse a la boca. Una situación que, como es lógico, ha generado una gran angustia a los padres.

Medidas

La familia, no obstante, está luchando día a día para poder conseguir que Frankie pueda tener bajo control el síndrome que sufre. Así, ha tomado medidas como estas:

Se ha procedido a colocar una puerta en la escalera de la casa para evitar que el pequeño pueda acceder solo a la cocina .

. El hecho de comenzar a ir al colegio , donde hay unos horarios y rutinas de alimentación, está siendo de utilidad para saber cuándo y cuánto puede comer.

, donde hay unos horarios y rutinas de alimentación, está siendo de utilidad para saber cuándo y cuánto puede comer. En pro de evitar situaciones de recaída en las que Frankie quiera comer más de lo recomendado o en horarios que no son los adecuados, la madre le ha establecido unas pautas estrictas también en casa .

. Una de las grandes preocupaciones de la familia es que el menor desarrolle obesidad, por todos los problemas de salud que eso podría traer consigo. Por esa circunstancia, se están tomando medidas para que el pequeño tenga una vida muy activa .

. De la misma manera, gracias a haberse puesto en contacto con otros padres con hijos en esta misma situación, los progenitores de Frankie han empezado a desarrollar ciertas pautas. En concreto, han optado por evitar que tome productos que no son saludables y también están inculcándole la importancia que tiene el que coma bien y en la medida necesaria.

