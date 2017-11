Frozen 2. Descubre sus primeros e interesantes detalles

Si tienes hijos pequeños, ¿cuántas veces has visto la película “Frozen”? Seguramente tantas que ya te sabes los diálogos y que has cantado más de una vez su mítica “Libre soy” (“Let it go”). Pues bien, prepárate porque muy pronto vas a poder ampliar tu repertorio musical. Sí, porque se está trabajando a pleno rendimiento en la finalización de su segunda parte, “Frozen 2”.

No obstante, de ese nuevo largometraje de animación ya se están dando a conocer varios e interesantes detalles. ¿Quieres conocerlos? Te los presentamos todos a continuación:

Elsa y Anna

Es realmente increíble el secretismo que existe en torno a esta segunda entrega. No obstante, la actriz Kristen Bell, que pone la voz a Anna, no ha dudado en manifestar que la historia no va a ser una segunda parte sin más. No, ha expuesto que se va a contar una trama muy profunda y que va a llegar a los corazones de todo el público.

En ese sentido, se ha llegado a exponer que una de las cuestiones más relevantes es que Elsa va a dar un cambio importante en su vida. Exactamente lo que va a suceder es que, después de todo lo ocurrido en la primera entrega, se dará cuenta que ha llegado el momento de dar un paso más. Sí, de abrirse a los demás, de dejar de lado las tristezas, de disfrutar, de estar alegre.

Y todo eso tendrá nuevamente al reino de Arendelle como escenario. Aunque, eso sí, el equipo de la película presentará paisajes renovados y más espectaculares si cabe. Y es que, al parecer, se han inspirado en fascinantes enclaves reales de Finlandia, Islandia y Noruega.

Nuevos personajes

De la misma manera, la mencionada Bell ha dado a conocer que el largometraje que se está preparando va a contar con los personajes de la primera entrega, pero también habrá novedades en ese sentido. En concreto ha manifestado que, sobre todo, va a tener presencia dos figuras que van a encandilar a los espectadores, que les van a hacer reír mucho y que les van a emocionar a partes iguales.

Otros datos de interés

Además de todo lo expuesto hasta el momento sobre la nueva entrega de “Frozen”, hay otros aspectos interesantes en torno a esta saga que merece la pena conocer:

Tanto los directores (Chris Buck y Jennifer Lee) como los actores que pusieron la voz a los personajes principales van a repetir papel. En este caso nos estamos refiriendo a la mencionada Kristen Bell, a Idina Menzel (Elsa), a Jonathan Groff (Kristoff) y a Josh Gad (Olaf).

El estreno, según los últimos datos confirmados, se producirá el 27 de noviembre de 2019. En un primer momento se ha indicado que será en Estados Unidos, pero habrá que esperar para saber si solo será en ese lugar o también el estreno será simultáneo en todo el mundo.

En este próximo mes de diciembre, los fans incondicionales de Elsa y Anna así como del resto de la película podrán disfrutar de un cortometraje. Este está titulado “Frozen. Una aventura de Olaf” y, como su propio nombre indica, está protagonizado por el divertido muñeco de nieve. Tiene una duración de 21 minutos y se proyectará antes de la película “Coco”. En el mismo se viene a contar que ese simpático personaje viajará fuera del reino de Arendelle para intentar encontrar tradiciones navideñas que las hermanas puedan comenzar a poner en práctica.

A partir de la primavera de 2018 comenzará a adaptarse la historia para convertirse en un musical en Broadway.

En las redes sociales se ha generado en los últimos meses una campaña solicitando a Disney que dé un paso para darle visibilidad a la diversidad sexual. En concreto, se le pide que en la próxima entrega de “Frozen”, Elsa se enamore de una chica. Precisamente a favor de eso se ha mostrado la actriz que le pone voz a ese personaje. Así, Idina ha manifestado que estaría encantada de que eso sucediera. Es más, incluso ha propuesto que le fascinaría que Elsa fuera pareja de otro personaje emblemático Disney como es Campanilla.

¿Con ganas de ver la secuela de la que, hasta el momento, está considerada la película de dibujos animados más taquillera de la historia del cine?

