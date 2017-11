Los consejos para comprar juguetes de la Asociación Española de Fabricantes

Si aprovechando el Black Friday vas a comprar juguetes para tus hijos o si próximamente lo vas a hacer de cara a la Navidad, es interesante que lo lleves a cabo con todas las garantías. Por eso, debes seguir a rajatabla los consejos que los pasados días dio a conocer la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, aprovechando la presentación de lo que van a ser las peticiones más demandadas de esas fiestas.

¿Te animas a descubrir esas recomendaciones? Toma nota:

Leer el etiquetado

El primero de los consejos que da esa entidad, presidida por José Antonio Pastor, es que hay que leer muy bien el etiquetado del juguete en cuestión. Y es que esa es la manera de que se pueda tener claro que por edad se ajusta al niño al que se le va a regalar. De la misma forma, llevar a cabo esa acción va a servir también para tener la certeza de que sigue todas las normas de seguridad legalmente establecidas.

Elegir el juguete adecuado

No menos relevante es que siempre hay que comprar a los pequeños el regalo idóneo. Es decir, debe ser el que sea acorde a la edad que tiene así como a las habilidades y capacidades que tiene.

Puede existir juguetes que estén de moda, pero no es lógico adquirir uno para un menor que no va a saber usarlo, que entraña peligro para él porque aún es muy pequeño o que directamente no lo puede disfrutar porque no tiene las habilidades necesarias para emplearlo.

No dejarse engañar por los precios

De la misma forma, desde la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes se ha querido hacer hincapié en que los padres no se dejen engañar por los precios. Es decir, que tengan en cuenta que, aunque un juguete sea exactamente igual a otro y cuente con un precio más económico, eso entraña sus peligro. Sí, porque “un producto seguro es más caro de fabricar que otro que no lo es. La diferencia entre copias y originales suele estar en peores materiales, malos acabados o deficiente funcionamiento, aspectos que pondrán en riesgo la seguridad de los usuarios”.

Con esto lo que se viene a dejar patente es que, dentro de lo que se pueda, es mejor gastar un poco más, pero tener la tranquilidad de que se está adquiriendo un juguete seguro.

Comprar juguetes en tiendas de confianza

Muy en relación con el anterior, está este otro consejo. En concreto, lo que se viene a indicar es que, pensando también en pro de la seguridad del menor, hay que comprar siempre los juguetes en tiendas y establecimientos de confianza. El hecho de que sean locales con todas las garantías, que ofrezcan productos óptimos y no copias es una tranquilidad para los padres. Y es que estarán adquiriendo artículos para sus hijos que cumplen con todas las normativas legales al respecto. De ahí que no haya que temer que esos juguetes puedan soltar piezas pequeñas que se lleven a la boca o que se rompan a la primera de cambio, por ejemplo.

Otros consejos sobre los juguetes

Además de las recomendaciones dadas, la mencionada asociación ha procedido también a publicar otras que son, de igual modo, importantes a la hora de comprar los juguetes y de conservarlos. Nos estamos refiriendo a estas:

Es fundamental ser cuidadoso y respetuoso con lo que son las instrucciones de montaje y de uso del juguete en cuestión. Es más, se indica que no hay que alterarlo porque eso podría traer consigo consecuencias peligrosas.

Se establece que, en pro del respeto y el cuidado del medio ambiente, hay que descartar y separar todos los envases del artículo comprado para así poder ser reciclados.

También se recomienda a los padres que no duden en comprobar que sus hijos están usando adecuadamente el juguete en cuestión.

Otro consejo relevante es que los adultos supervisen periódicamente el estado en el que se encuentran los juguetes. Y es que esa es la manera de que vean si tienen alguna parte rota o desgastada que puede suponer un peligro. Sí, porque puedan generar riesgos para la salud o un grave daño para el menor.

También se indica a los padres que enseñen a los niños a guardar esos artículos de entretenimiento para evitar que queden tirados por cualquier lugar y generen un accidente.

De la misma manera, se establece que es fundamental que, cuando se compre un juguete, se revise adecuadamente. Si se percibiera algún problema de seguridad, debe comunicarse directamente al fabricante así como a las autoridades públicas.

Sigue todas estas recomendaciones y estarás comprando el mejor juguete posible a tus hijos.