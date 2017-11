Viral: el emocionante reencuentro de dos hermanos tras acabar las clases

El amor, en general, es el sentimiento más hermoso que se puede experimentar, sea del tipo que sea. Y buena muestra de eso es el viral que ahora queremos darte a conocer y que sencillamente consigue emocionarnos. Nos estamos refiriendo a un vídeo que nos muestra cómo se quieren dos hermanos, a tenor del reencuentro que viven después de acabar las clases.

¿Quieres conocerlo? Sigue leyendo.

Los protagonistas

Como hemos mencionado, el vídeo que ahora nos ocupa se encuentra protagonizado por dos hermanos:

Tariq, de 5 años de edad.

de edad. Ava, de 3 años.

Dos pequeños que son hijos de la pareja formada por Tariq Jackson y Verlonda, quienes tienen otro hijo más, un pequeño de tan solo 1 año de edad.

El vídeo sobre el reencuentro de dos hermanos

Parece ser que tiempo atrás, Tariq y Ava no se llevaban bien. Es más, se pasaban todo el día discutiendo y peleándose, como ser muy habitual entre hermanos. Sin embargo, parece que desde hace unas semanas algo ha cambiado. Tanto es así que, aunque siguen teniendo sus tiras y aflojas, también se adoran, se quieren y no dudan en demostrárselo día a día.

Buena muestra de lo bien que ahora se llevan es el vídeo que su madre decidió colgar hace unos días en el perfil de Instagram que tiene la familia, el que responde al nombre de The Jackson 5. En concreto, en el mismo se ve cómo Verlonda y la pequeña Ava deciden salir a esperar el autobús en el que Tariq regresa del cole después del fin de las clases.

En el momento en el que llega el bus y se detiene, la menor está impaciente por reencontrarse con su hermano mayor. Tanto es así que, en el instante en el que le ve bajar, no puede evitar salir corriendo a su encuentro. El niño está encantado con ese recibimiento y corresponde también acudiendo a la carrera hacia donde esta su hermana. De esta manera es como, al final, consiguen fundirse en un emocionado y tierno abrazo que deja patente el amor que se profesan.

Comentario de la madre

Como hemos mencionado, fue Verlonda la que decidió grabar y subir el vídeo a las redes sociales. Y es que está encantada de cuánto se quieren sus hijos. Por eso, lo colgó en Instagram y lo acompañó del siguiente mensaje:

“Me considero una madre bastante tolerante. No me importa. Si mis hijos no quieren verduras en el plato durante la cena, no les obligo a comerlas. Y no limito mucho su visión de televisión siempre y cuando lean libros. Sin embargo, hay un puñado de cosas que pueden llevarme al borde de ese peligroso lugar de furia, tristeza y dudas. No escuchar es muy grande. Gimotear es otro. Pero nada me frustra más que cuando mis hijos se pelean entre ellos.

Luchan por quién tiene el turno del iPad, quién se pasa más tiempo con el iPad y quién es mejor en cualquier juego que estén jugando en el iPad. Luchan por quién consiguió el pedazo más grande de torta, más azucarado, el mejor plato. Se reparten insultos como “usted es un trasero” y “no, USTED es un trasero”. A veces, la lucha me hace querer gritar o llorar, o ambas cosas. Me pregunto qué estoy haciendo mal como madre, y lamento el hecho de que dos de las personas que más amo no parezcan gustarse entre sí. Hay días en que parece que la gran mayoría de sus interacciones son ásperas, hostiles y exasperantes. Pero todas las tardes a las 4:04 pm, cuando mi hijo baja del autobús escolar, sucede … se saludan con abrazos, besos y caminan a casa abrazados diciendo cosas como: “Tú eres mi favorito”. “Gracias. Tú también eres mi persona favorita”. Como madre, eso es lo mejor que puedo desear. Que mis bebés se pelearán y se perdonarán. Que practicarán lo que significa ser humano entre ellos.

También que aprendan cuándo mantenerse firmes y cuándo dejar ir algo. Que aprendan a ser hermanos, tal vez incluso a ser los favoritos. Amor”.

Se convierte en viral

Como ya hemos expuesto, el vídeo protagonizado por estos dos hermanos se ha convertido rápidamente en viral. Buena muestra de eso es que ha aparecido en numerosos medios de comunicación a nivel internacional y ha logrado más de 36.000 reproducciones. Eso sin pasar por alto el amplio número de comentarios que ha generado, entre los que destacan algunos como estos: