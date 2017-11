Ostepatía para bebés

Velar por la salud y el bienestar de los hijos es lo que hacen todo los padres. Por eso, no dudan en recurrir al pediatra cuando consideran necesario. Pero no solo a ese sino que también, de un tiempo para acá, ha aumentado el número de progenitores que no dudan en llevar a sus pequeños al fisioterapeuta e incluso que confían en lo que se conoce como osteopatía para bebés.

Precisamente en ese último método queremos centrarnos ahora, ya que ha ido cogiendo peso en los últimos años. Sigue leyendo y conocerás todo sobre ella. Toma nota.

¿Qué es la osteopatía?

Lo primero y más importante conocer qué es y para qué sirve la citada osteopatía. En este caso, podemos exponer que se trata de un método para el tratamiento de ciertas dolencias y enfermedades, fundamentalmente. Consiste en desarrollar masajes en el cuerpo del paciente así como en proceder a manipular las articulaciones del mismo.

Además de todo esto tenemos que establecer que tiene su origen en el siglo XIX y que su principal objetivo es lograr que el cuerpo del paciente en sí pueda volver a recuperar todo su equilibrio fisiológico. De esta manera, todas y cada una de las partes de su cuerpo podrán volver a realizar las funciones que tienen encomendadas.

¿Qué se puede tratar con la osteopatía para bebés?

Como hemos mencionado, en los últimos años ha aumentado de manera considerable el número de padres que recurren a la osteopatía para conseguir el perfecto estado de salud de sus bebés. Eso es debido a que se considera que es idónea para evitar o acabar con situaciones que causan molestias al mismo tales como estas:

Se considera que ayuda a lograr que el bebé goce del máximo bienestar posible tras el parto.

De la misma manera, se indica que es apropiada para prevenir disfunciones tales como una escoliosis o una hernia, entre otras muchas.

tales como una escoliosis o una hernia, entre otras muchas. Sirve para acabar con situaciones tales como ansiedad, insomnio, asma , otitis…

, otitis… Trata desde alteraciones craneales, como la plagiocefalia, hasta otras de tipo digestivo como pueden ser los cólicos del lactante, los gases o los reflujos.

Técnicas y herramientas de la osteopatía

Además de conocer qué es o para qué sirve la osteopatía en bebés, también es necesario saber qué técnicas se utilizan en la misma. En ese caso, podemos establecer que estas son las más importantes:

Lo primero que se acomete es examinar a fondo al pequeño en cuestión, a través de su postura y de su movimiento. De la misma manera, se examinarán sus articulaciones, su musculatura, la columna vertebral, el diafragma…

Se moviliza y estabiliza el sistema músculo-esquelético del paciente.

El osteópata “escucha” el cuerpo del bebé y buscará desde lo que son restricciones de movimiento hasta tensiones que pueda tener en el mismo.

Se opta por acometer técnicas manuales que relajen al pequeño y que puedan devolverle, por ejemplo, la capacidad de movimientos necesaria. Y eso es algo que se puede llevar a cabo incluso mientras que el niño está tomando el pecho de su madre.

Otros datos de interés

Además de toda la información que hemos expuesto hasta el momento, se hace necesario conocer más aspectos al respecto que son de gran utilidad: